EFE

El capitán de la selección brasileña, Thiago Silva, afirmó este jueves que aún le "sangra el corazón" por la eliminación de la Canarinha en los cuartos de final del Mundial de Qatar.



"Desde las entrevistas después del partido contra Croacia hasta el día de hoy, sigo con el corazón sangrando, pero pasados algunos días, tengo convicción de que hicimos un trabajo digno y comprometido. Todos nosotros, la comisión técnica y el personal", dijo Thiago Silva en su cuenta en Instagram.



En su primera manifestación en las redes sociales desde el día de la eliminación, Thiago Silva consideró que la "cicatrización" de esta eliminación será "muy difícil".



"No tengo idea de cuántas veces pensé e intenté escribir algo sobre lo que vivimos en este Mundial, confieso que la eliminación sufrida y de la forma como ocurrió es muy difícil de ser aceptada y comprendida", afirmó.



No obstante, resaltó que siente orgullo por haber recibido el "regalo" de haber sido convocado para cuatro Mundiales, algo en lo que no había pensado ni en sus "mejores sueños de la infancia".



En su largo mensaje, el defensa del Chelsea agradeció a los aficionados, al equipo de profesionales que le acompaña, a su familia y a Dios.



Brasil acudió a Catar como máxima favorita para ganar el Mundial, pero fue eliminada por Croacia, en los cuartos de final, en la tanda de penaltis (4-2), después de haber empatado a un gol en el tiempo reglamentario.