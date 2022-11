EFE

El futbolista francés Aurélien Tchouaméni aseguró que su experiencia en el Real Madrid le permite afrontar con "más confianza" el inminente Mundial, en el que posiblemente será titular por las lesiones de veteranos como Kanté o Pogba.



"Jugar en el mejor equipo del mundo te permite desarrollar ciertas cosas", y "me da más confianza en esta competición", dijo el jugador de Francia durante una conferencia de prensa, la primera de la selección gala tras llegar a Catar.



El medio centro del equipo blanco destacó que el trabajo con el entrenador madridista, Carlo Ancelotti, le ha permitido "progresar en muchas cosas".

Sobre su compañero de equipo Karim Benzema, que lleva varios partidos sin jugar por unas molestias y apenas se ha entrenado con el grupo, señaló que le ve "muy tranquilo" y que si no ha jugado antes "es porque no se veía capaz".



"Creo que evolucionará bien y que en el momento que pueda ayudará al equipo", afirmó Tchouaméni sobre Benzema, al que definió como "el mejor del mundo" por su reciente Balón de Oro.



Preguntado sobre dos compañeros de selección Jules Koundé y Ousmane Dembelé, que juegan en el Barcelona -máximo rival del Real Madrid en España- se centró sobre todo en este último, y confesó que cuando juega en competiciones españolas quiere "que pierda". "Pero "cuando está aquí estoy tranquilo, porque sé que puede marcar la diferencia", subrayó.



A sus 22 años, las bajas de Kanté y Pogba harán muy probablemente que el seleccionador Didier Deschamps dé a Tchouaméni la manija del centro del campo de la actual campeona del mundo, pero el jugador rechazó que eso le pueda suponer más presión.



"La presión se aprende a gestionar desde pequeño. En el Real Madrid la tengo cada partido. No tengo más, en absoluto", aseguró. "Por mi personalidad, desde el principio me he sentido tranquilo", añadió.



Además, Tchouaméni se mostró contento sobre la posibilidad de poder jugar junto a su antiguo compañero en el Monaco Youssouf Fofana, con el que tiene mucha compenetración dentro y fuera del campo.



"Hemos creado una alquimia", explicó. "Firmamos (por el Mónaco) el mismo día. Somos prácticamente de la misma generación, desde el principio éramos compañeros de hotel, jugamos en el centro del campo", agregó.

En la rueda de prensa estuvo también el veterano Olivier Giroud, del Milan italiano, quien a sus 36 años juega su tercer Mundial y afronta el reto de estar a dos goles del récord de tantos marcados con la camiseta "bleu", actualmente en manos de una leyenda: Thierry Henry, con 51 tantos."El récord es un bonus si puedo alcanzarlo, pero el principal objetivo es ir lo más lejos posible en la competición", aseguró.Giroud, uno de los grandes veteranos de la actual campeona mundial, se mostró dispuesto a "asumir" su rol "con los más jóvenes" y también para "estar al 200 % para ayudar al equipo" y hacer su trabajo en el campo.