EFE

Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, aseguró que las grandes estrellas de Qatar 2022 estuvieron dando pasos adelante y que hoy le ha tocado a sus futbolistas.



"Hemos controlado la primera parte completamente, pero no éramos capaces de crear muchas ocasiones. En el descanso pensamos que era mejor cambiar el orden de las bandas en el descanso, porque son jugadores que pueden venir hacia el interior y también buscar el centro por el exterior. Los grandes jugadores están dando un paso adelante en el torneo y hoy los míos lo hicieron".



"En Rusia pensamos en si podíamos pasar alguna ronda, ahora las expectativas son mucho mayores. Tenemos más experiencia", agregó Southgate.



El técnico inglés alabó la figura de Marcus Rashford, autor de un doblete esta noche ante Gales y recordó la mala época que ha pasado desde que fallara un penalti contra Italia en la final de la pasada Eurocopa.



"Ha sido un reto para él. Fui a verle en verano, hablé con él, ha reflexionado mucho sobre lo que tenía que hacer. No estaba contento con sus actuaciones con el United, pero nosotros en los entrenamientos le veíamos muy bien. Hoy podido hacer un 'hat trick', es capaz de brillar como ha hecho esta noche".



Inglaterra se enfrentará a Senegal en octavos de final, un equipo al que Southgate no ha visto durante el Mundial, pero al que conoce.



"Sabemos que por ranking somos los favoritos, pero hay que demostrarlo porque jugamos contra un equipo muy difícil. No he podido ver mucho durante el torneo, pero los vi en Viena contra Irán en septiembre", añadió.