EFE

El gol de Boulaye Dia en el minuto 3 que igualó de nuevo la eliminatoria y los penaltis, con la parada de Edouard Mendy a Mostafa Mohamed en el penúltimo lanzamiento y la transformación posterior de Sadio Mané, lanzaron a Senegal a su segundo Mundial consecutivo por primera vez en la historia y apartaron de Qatar 2022 a Mohamed Salah y a Egipto, que revivieron desde los 11 metros la tremenda frustración de la final de la Copa África hace menos de dos meses contra el mismo adversario.



No hubo revancha ni habrá Mundial para Egipto, que falló tres de sus cuatro tiros en la tanda decisiva, entre ellos el propio Salah. Ni siquiera fue capaz de aprovechar los errores también de Senegal, que tampoco marcó los dos primeros penaltis, pero que después se rehizo para anotar primero por medio de Ismaila Sarr, después a través de Dieng y finalmente de Mane, compañero de Salah en el Liverpool, con el definitivo 3-1. Entre medias, Mendy repelió el lanzamiento de Mohamed. No hubo ya oportunidad para la selección egipcia.

🇸🇳✨ ¡𝗟𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗮́𝗻 𝗲𝗻 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿!



Los Leones de la Teranga jugarán por primera vez dos Copas Mundiales consecutivas.#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/jACsDpjhkY — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 29, 2022

Antes, no le había durado nada su ventaja de la ida a Egipto. En tres minutos, Senegal equilibró la eliminatoria para lanzar una 'final', como la que los enfrentó -y ganó ella- hace menos de dos meses en la Copa África disputada en Camerún.



No necesitó más para el 1-1 Boulaye Dia, que aprovechó un lanzamiento de falta de Idrisse Gueye para empatar la serie y proponer un nuevo encuentro, en casa, ante su público, para reencontrarse con esa destreza y para marcar su tanto más importante como internacional.



El segundo gol nada más en su recorrido de dieciséis encuentros con la selección del atacante del Villarreal, pero tan crucial para igualar el combate por Qatar 2022 ante Mohamed Salah y compañía, que sufrieron varios contratiempos aparte del gol en el primer tiempo, con dos cambios por lesión: primero, Rabia, antes de la media hora; después, Gaber, en el 36.



No alteró demasiado el panorama para el bloque de Carlos Queiroz, con un intento de remate en 45 minutos que no tomó portería. Tampoco dispuso de mucho más en el segundo tiempo.

SADIO MANE SENDS SENEGAL TO THE WORLD CUP!!!



INCREDIBLE SCENES! 🇸🇳🙌 pic.twitter.com/g2ycfzsIhd — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Siempre hizo más méritos ofensivos Senegal, tanto en ese momento como en la prórroga a la que derivó el duelo entre el 1-0 con el que terminaron los 90 minutos y empezó la nueva media hora, con oportunidades para la selección local, y el inmóvil 1-0.



Todo a los penaltis, igual que la Copa África, que ganó Senegal entonces. Como ahora. El campeón de África irá al Mundial de Qatar. Egipto, no. Ni Mohamed Salah.