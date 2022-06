EFE

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que Leo Messi no solo es patrimonio de los argentinos, “sino del fútbol mundial” tras los cinco goles que marcó su jugador ante Estonia.



“Es patrimonio del fútbol mundial, el día que no juegue más lo vamos a extrañar. Ojalá que siga jugando y que todo el mundo lo proteja y lo disfrute, porque es un placer verlo”, indicó el míster tras el 5-0 ante Estonia en el que Messi anotó todos los goles de su selección.

Scaloni sin más palabras para Messi. 😶 pic.twitter.com/0KVqj6A2fC — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 6, 2022

Continuó valorando el choque del ‘10’, al que comparó con Rafael Nadal: “Ya no se qué más decir de Messi, es como Rafa Nadal, ¿qué más? No te quedan palabras para describirlo. Es algo único, es un placer tenerlo, es un placer entrenarlo”.



El ex jugador de fútbol opinó que les costó “encontrar los espacios” antes de “mejorar” en la segunda mitad para que el partido se “abriese” ante una Estonia “con una forma de jugar muy marcada”.





"Ahora empezará la cuenta regresiva para el Mundial. Creemos que estamos bien pero no somos ni más ni menos favoritos que otros equipos. Hoy el fútbol es muy complicado y no hay que creerse imbatibles, más en un Mundial", sentenció sobre el estado de forma de su plantilla de cara a Qatar 2022.