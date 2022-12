EFE

Ni siquiera la final del Mundial Qatar 2022 altera la serenidad de Lionel Scaloni, el seleccionador de Argentina, cuando habla de que ya tiene "claro" y "decidido" el plan para el partido contra Francia y advierte de que hay jugadores que pueden "decidir" el duelo más allá de Kylian Mbappé y Lionel Messi, pero sí cuando se emociona con "ver a la hinchada, a la gente" o cuando habla de sus futbolistas.



"Forma parte un poco de la cultura nuestra todo lo que se vive en Argentina, todo lo que nos rodea, la emoción que está teniendo la gente. Tenemos la mejor hinchada del mundo y que no sé, por una cosa u otra, necesitan una alegría. Se la estamos dando. Todo esto te llega. ¿Y cómo no te va a emocionar? Al final, el fútbol es un deporte y en Argentina, aunque cuesta entenderlo, puede que sea más que un deporte", explicó en la rueda de prensa el técnico, luego con alguna lágrima cuando atendió a las televisiones con derechos y hablaba de sus jugadores, de todo el proceso de cuatro años hasta aquí.



"Y la gente es feliz. Que hayan sido felices en este Mundial es algo maravilloso. La emoción más grande es ver a la hinchada, a la gente, a cualquier persona de la calle. Han llegado imágenes increíbles, gente viendo el partido en un televisor que había detrás de una reja. Son cosas que emocionan", valoró en el Centro Nacional de Convenciones de catar.



Siente "mucho" Scaloni que todos los aficionados que se han desplazado a Doha "no puedan asistir al partido" por falta de entradas: "Es algo que a nosotros se nos escapa. Me encantaría que pudieran estar. El estadio tiene una capacidad y ya de por sí haber venido sin una entrada es algo increíble. Esperemos que la mayoría pueda asistir y darles una alegría".



"Estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar, en este puesto en la selección argentina. Estoy orgulloso, muy entusiasmado en el momento que estamos viviendo. Son momentos muy lindos, para disfrutar", expresó.



"Aunque estemos a las puertas de una final del mundo, lo importante es el camino que trazamos, el plantel que tenemos y a su vez poder compartirlo con la familia es algo espectacular. Soy un convencido de que, cuando disfrutas, las cosas saben diferentes y se toman de otra manera", aseguró Scaloni, al que le "parecían normales" las críticas de tiempos pasados, de las que remarcó que "nunca" le molestaron.

"Francia no es solo Mbappé"

Este domingo aguarda la final del Mundial. Francia. Y Kylian Mbappé, contra Messi. "El partido es Argentina contra Francia. Más allá de Messi y Mbappé, creemos que ambos tenemos las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores, aparte de ellos dos. Esperemos que caiga de nuestro lado", afirmó Scaloni, que consideró "un trabajo de equipo más que individual" el marcaje y la vigilancia del astro francés.



"Francia no es sólo Mbappé. Tiene otros jugadores que lo hacen todavía mejor. Es uno de los grandes jugadores, es joven y seguirá mejorando. No hay duda. Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha, puede jugar la pelota porque tiene jugadores de buen pie y puede jugar al contragolpe. Los partidos se juegan minuto a minuto, pueden ir cambiando y en eso estamos preparados", analizó.



"Hay una frase hecha de que las finales se ganan, no se juegan. Las finales hay que jugarlas como hemos jugado los últimos partidos, sabiendo las dificultades del rival, analizándolo, sabiendo dónde podemos hacer daño al rival. El partido se analiza y se trabaja", avisó.



"Sabemos cómo atacarlos, los puntos fuertes que tienen y haremos mucho hincapié en eso", afirmó el técnico, que también fue preguntado por el árbitro Szymon Marciniak: "Nos dirigió contra Australia (en octavos de final) y estuvo bien. Ahora, con el tema del VAR hay tantas cámaras disponibles que al final no creo que se pueda perjudicar a nadie".



El grupo, su unión, está "en el mejor momento", a ojos del técnico. Lo acompañan "chicos que fueron parte de este plantel y ellos mismos se han brindado y sentido parte de esto, porque lo son (Nico González, 'El chino' Martínez Quarta, Lo Celso, Nico Domínguez, Juan Musso...)". "No me quiero olvidar de ninguno que han querido estar para esta final", añadió.



"A nosotros nos llena de orgullo que ellos quieran estar. Es señal de que se ha formado algo. Para nosotros, ese es el mayor triunfo más allá de que estemos a las puertas de la final. Mismo la gente se siente parte de todo lo que es esta selección. Estamos a las puertas de un gran partido, pero lo tenemos que disfrutar. Estos momentos van a quedar para la historia en nuestras cabezas", abundó el técnico.



"Desde el primer día que asumí (el 8 de septiembre de 2018 fue su debut con una victoria por 3-0 de Argentina sobre Guatemala), nuestra idea era que la selección argentina es de todos y dar la posibilidad a cualquier futbolista de ponerse la camiseta y después tengamos que decidir si tiene el nivel o nos pueden valer. Lo hicimos estos cuatro años", rememoró.



"Hemos sumado un montón de jugadores y, sobre todo, un grupo espectacular, que se mata por esta camiseta y que juegue quien juegue da el máximo. Es el logro más importante. Todo viene agigantado cuando se gana y se consiguen cosas, pero antes, cuando no se conseguían en 2019, esto siguió y fue la bisagra de todo esto; seguir confiando en un proyecto, en una idea de juego, de futuro y de jugadores que, en algún momento, nos va a dar una alegría. Si no nos la daba a nivel resultados, sí de compromiso, de dejar bien al escudo y a la gente", repasó.