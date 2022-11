EFE

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, admitió que está "contento" por la clasificación de Brasil a octavos de final y que, si Argentina no gana el Mundial, es "obvio" que preferiría que lo gane un equipo sudamericano.



"Estoy contento de que pase Brasil, quien piense lo contrario se equivoca. Si no está Argentina prefiero que gane un Sudamericano, claro", reconoció Scaloni en la rueda de prensa previa de este lunes antes del partido ante Polonia, donde se encontrarán con Robert Lewandowski.



"Polonia no tiene solo jugadores que son fuertes por arriba, sino también tienen muy buenos futbolistas técnicos, rápidos... Solo hay tres selecciones clasificadas, así que cuando yo decía que era un grupo complicado, iba a haber algo en juego hasta el último partido, no ha cambiado nada. Es lo que esperábamos".

"Venimos con una inyección anímica importante y eso nos va a ayudar a saber que es el camino a seguir. En esta selección siempre está la sensación de que cada partido es importante. Ahora tenemos a favor que ganando pasamos a la siguiente fase", dijo Scaloni, que no quiso entrar en comparaciones con el delantero polaco y Leo Messi.



"Es un placer poder verlo de cerca como cualquier aficionado. La pregunta es tramposa, ¿si tiene el nivel de Leo? Hay que disfrutarlo, no hay que compararlo", aseguró.



Sobre posibles cambios para el partido ante Polonia, Scaloni explicó que volverán al sistema clásico, con defensa de cuatro, pese a que terminaron el duelo ante México con cinco atrás.

"EL CAMPEÓN SIEMPRE NECESITA UN POCO DE SUERTE, NO SIEMPRE ES EL QUE MEJOR JUEGA"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa 🇦🇷#TNTSportsMundial pic.twitter.com/8Bo3depi3y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2022

"Empezaremos como siempre y con el transcurso del partido veremos qué decisión tenemos que tomar".



Scaloni fue preguntado por Enzo Fernández, autor de un gol ante México, pero no quiso desvelar si será titular este martes o no.



"Tiene posibilidades de jugar, como tienen los demás, y si no es de titular será con el partido en curso. Lo ha hecho bien en los dos partidos que ha tenido la oportunidad. Es un opción que tenemos ahí. El futbolista hoy tiene que estar preparado para ambas cosas. A veces se es más importante entrando desde fuera".