EFE

Ronald Araújo, defensor del Barcelona, aseguró este jueves que espera que Diego Alonso continúe al frente de la selección uruguaya y resaltó que este lo ayudó "muchísimo" desde su llegada.



Así lo expresó a la presa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco minutos después de arribar a Montevideo proveniente de España.



"No me corresponde a mí. Obviamente que yo espero que se quede Alonso porque le tenemos mucho afecto y desde que llegó nos ayudó muchísimo. Estoy muy contento con él", subrayó Araujo.



El defensor integró la plantilla de 26 futbolistas que representaron a Uruguay en el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, no pudo sumar minutos en los partidos que la Celeste disputó ante Corea del Sur, Portugal y Ghana por una lesión.



El pasado 28 de septiembre, Araújo fue operado en Finlandia de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho y desde allí no volvió a sumar minutos de juego.



Pese a esto, Alonso optó por incluirlo en la lista de convocados y la Asociación Uruguaya de Fútbol acordó con el Barcelona que el conjunto español pondría dos fisioterapeutas del club para supervisar el proceso de recuperación del jugador en los entrenamientos de la Celeste en las instalaciones de Al Erssal.



Finalmente, luego de que la Celeste acumulara cuatro unidades y no avanzara a los octavos de final, Araujo no sumó minutos en Qatar 2022.



Tras la eliminación, el número 4 viajó a Barcelona y el 6 de diciembre trabajó junto a un grupo de compañeros.