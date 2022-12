EFE

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', hospitalizado desde la semana pasada, felicitó este viernes a Neymar por igualar su número de goles en la selección (77) y le pidió que siga en el equipo nacional, pese a la dolorosa eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar.



"Su legado está lejos de llegar al fin. Continúe inspirándonos y yo continuaré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que haga, como hice con todos los partidos en los que le vi en el campo", afirmó el tricampeón mundial, de 82 años, en sus redes sociales.



Pelé, en tratamiento por un cáncer de colon, está ingresado desde el 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo, donde se recupera satisfactoriamente de una infección pulmonar, según los médicos.



Después de la derrota del combinado de Tite en la tanda de penaltis ante Croacia, el mítico exdelantero quiso enviar un mensaje de ánimo a Neymar, quien tras el encuentro rompió a llorar sobre el césped y dejó abierta la posibilidad de retirarse de la selección.



"Desgraciadamente, ya no es un día feliz para nosotros, pero usted siempre será una fuente de inspiración en la que muchos desean convertirse. Yo aprendí que cuanto más pasa el tiempo, más nuestro legado crece", indicó.



Pelé también aprovechó para felicitar a Neymar por igualar los 77 goles que él marcó con la Canarinha, según las cuentas de la FIFA, y compartir el hecho de ser máximos artilleros históricos de la selección.



"Los dos sabemos que eso es mucho más que un número. Nuestro mayor deber, como jugadores, es inspirar. Inspirar a nuestros colegas de profesión hoy, a las próximas generaciones y, sobre todo, inspirar a todos los que aman nuestro deporte", dijo.



"Mi récord fue establecido hace casi 50 años y nadie había conseguido aproximarse a él hasta ahora. Usted llegó hasta allí, muchacho. Eso da valor a la grandeza de su conquista", añadió.



Sin embargo, insistió en que "ningún número es mayor que la alegría de representar" Brasil.



"Tengo 82 años y, después de tanto tiempo, espero haberte inspirado de alguna forma para llegar tan lejos. Espero que su conquista contagie a los millones de personas que le siguen a desafiar lo que parece imposible", completó Pelé, quien como Neymar, se formó en el Santos.



Pelé está ingresado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia al que se ha sometido desde que le extirparon un tumor en el colon, en septiembre de 2021.



Días más tarde, los médicos informaron que también padecía una infección respiratoria, que surgió después de que el exfutbolista contrajo covid-19 hace alrededor de un mes, según explicaron sus hijas.



Sus hijas también han desmentido versiones de prensa según las cuales Pelé ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia, por lo que sus médicos optaron por suspenderlo y pasar a cuidados paliativos.