EFE

Neymar, elegido mejor jugador del partido entre Brasil y Corea del Sur, confirmó que no ha sentido "nada de dolor" en el tobillo que se dañó en el primer partido del torneo contra Serbia.

"No he sentido nada de dolor en el tobillo", dijo el delantero brasileño en rueda de prensa, después de recoger el premio a mejor jugador del partido.

👍🏽 Neymar tranquiliza sobre el estado de su tobillo y espera que Brasil vaya "más allá" para conquistar el título.#Qatar2022 | #BRAKOR | #BRA #KOR pic.twitter.com/8UcyDX3yTR — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 5, 2022

"Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme y también a todo el mundo que me ha apoyado y que me ha mandado mensajes desde el primer minuto en que me lesioné", destacó.

Sobre el partido contra Corea del Sur, Neymar aseguró que está contento con su actuación, que ha sido "muy buena", pero que no está conforme al cien por cien.

"Solo quiero mejorar. Tenemos que ir a por más", manifestó.