EFE

Nahuel Molina mostró máxima felicidad tras marcar su primer gol con Argentina, en el duelo de cuartos de final del Mundial 2022, tras un pase magistral de Leo Messi, a quien dijo que siempre admiró y ahora disfruta "muchísimo" jugando a su lado.



"No sé cómo hizo Leo para verme y dar el pase. Siempre fue un ejemplo para todos los argentinos. Siempre nos representó de la mejor manera. Hoy me toca jugar con él y lo disfruto muchísimo", dijo en zona mixta del estadio Lusail.



Nahuel destacó la capacidad de sufrimiento que mostró Argentina para lograr el pase a semifinales. "Tenemos claro lo que nos trajo hasta aquí, hay que tener paciencia, saber sufrir en los partidos porque hay momentos que lo tienes que hacer. Aguantamos y los penaltis se dieron para nosotros".



"Estoy contento con el trabajo del equipo y muy feliz por mi primer gol con la albiceleste. De chico comencé de delantero pero ya no me acuerdo porque luego me fueron mandando hacia atrás", bromeó.