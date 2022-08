EFE

México mandará a unos 10 agentes de seguridad de la Guardia Nacional para cuidar a los más de 60.000 hinchas mexicanos que irán al Mundial de Qatar 2022 que se celebrará del próximo 20 de noviembre al 18 de diciembre en ese país de Oriente Medio.



"La Guardia Nacional será un puente entre la afición mexicana, nuestras lenguas y costumbres y las autoridades catarís. Por eso es importante y podría ser decisivo para los que vayan", explicó este martes el canciller de México, Marcelo Ebrard.



La Guardia Nacional es un cuerpo civil-militar de seguridad que patrulla las calles de México.



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México revelo que el presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, es quien le ha pedido hacerse cargo de los aficionados mexicanos que irán a Qatar 2022 y para ello instalará en Katara, Doha el Centro México-Catar 2022.



En él, los mexicanos que estén en la Copa del Mundo podrán acudir cuando se les presenten problemas como pérdida de documentación, alguna falla a la ley y hasta servicios de salud.



Ebrard advirtió a sus compatriotas que no pueden llevar alcohol en sus maletas, pero sí podrán consumir bebidas alcohólicas en las zonas designadas por las autoridades catarís.



"El presidente Andrés Manuel López Obrador nos pidió que estemos listos por eso desde principios de 2022 vimos los espacios en dónde instalarnos en Catar e informar a la ciudadanía que viajará lo que puede y no hacer ahí. En Catar hay otras tradiciones, formación política, lengua, leyes", añadió el canciller.



Además de apoyar a los sus connacionales, la Guardia Nacional ayudará a las autoridades de Catar a evitar faltas administrativas o delitos durante la justa.



"Como Guardia Nacional no podemos actuar como una fuerza policíaca ni de seguridad, tampoco portar uniforme. Seremos acompañamiento y apoyo para nuestros compatriotas", expresó el comisario jefe de la Guardia Nacional, Arturo Medina.



México ocupa el grupo C del Mundial Qatar 2022 que comparte junto a Argentina, Arabia Saudí y Polonia.



El debut del 'Tri' del seleccionador argentino Gerardo Martino será el próximo 22 de noviembre ante los polacos.