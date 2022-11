EFE

La penúltima sesión preparatoria de Argentina previa a su puesta en escena en Qatar 2022 disipó las dudas y tranquilizó al entorno con la presencia de Leo Messi en el césped, junto al resto del plantel de Lionel Scaloni.



Un alivio para el entorno albiceleste intrigado por la ausencia de su estrella de la rutina del equipo. Hace dos jornadas no saltó al césped de la Universidad de Catar y el sábado se ejercitó al margen del equipo.



Estaba aquejado de unas molestias musculares el atacante del París Saint Germain desde que disputó los noventa minutos contra Emiratos Árabes en el último compromiso de preparación antes del traslado a Catar. De ahí, los cuidados del cuerpo técnico.

Pero su concurso para el primer partido de Argentina, el martes frente Arabia Saudí, no estaba en duda en ningún caso.



Saltó al terreno de juego y fue uno más del plantel de Scaloni que también pudo contar con Lisandro Martínez, ausente el viernes pero ya recuperado de su proceso gripal.



Messi completó con normalidad la jornada a puerta cerrada que fue aprovechada por el técnico Lionel Scaloni para despejar en gran parte las dudas que ha mantenido estos días antes del debut contra Arabia Saudí este martes.



El estado físico de algunos jugadores, castigados por la carga de partidos acumulados, ha mantenido en vilo al preparador que cuenta con un bloque definido para el arranque mundialista.



El viernes, Scaloni resguardó a siete de sus futbolistas. Pesos pesados que trabajaron en el interior de las instalaciones y completaron ejercicios orientados por los recuperadores.



El sábado, el técnico no pudo contar con ni con Lisandro Martínez ni con Exequiel Palacios que no aparecieron por el campo de la Universidad de Catar. Tampoco con Leo Messi que saltó al césped minutos más tarde que el grueso del plantel y desde el primer momento se ejercitó al margen del grupo por las molestias musculares que arrastra desde el encuentro amistoso con Emiratos Árabes, el último antes de viajar a Doha para disputar el Mundial.

🐐🇦🇷🚨🤩¡Leo #Messi volvió a entrenar con Argentina y estará en su debut en #Qatar2022 !🏆🇶🇦 pic.twitter.com/jH9P8Rzw3s — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) November 20, 2022

Forma parte del programa establecido para el futbolista afectado por el cúmulo de partidos con su equipo y también con la selección.



Aprovechó Scaloni la sesión para despejar las dudas y asentar sus ideas antes de la cita con Arabia Saudí. La decisión sobre ambos laterales y el sustituto de Giovanni Lo Celso, fuera de la competición a la que no ha llegado a causa de una lesión.



El jugador del Atlético Madrid Nahuel Molina y el del Sevilla Marcos Acuña saldrán de inicio tal y com ha dejado entrever días atrás el técnico de la albiceleste. Alexix Mac Allister será el recambio en el centro del campo del futbolista del Villarreal en uno once en el que estará Leo Messi que este domingo se unió al grupo y se ejercitó con normalidad.