Marquinhos, defensa de la selección brasileña, aseguró que futbolistas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo son "un privilegio" y "un tesoro" para el fútbol y para los amantes de este deporte.



El central del Paris Saint Germain atendió a los medios de comunicación antes de enfrentarse este lunes a Suiza en el segundo partido de su selección en el Mundial. Marquinhos, compañero de Messi en el PSG, fue preguntado por el papel de estos jugadores en el fútbol.



"Creo que lo que pasa con estos jugadores es que Messi no es argentino, Cristiano no es portugués...van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol. Para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países. Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar. He jugado con Neymar, con Messi, y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlo todo lo que podamos", explicó el central.

Sobre las bajas de Brasil para lo que resta de Mundial, con Neymar y Danilo fuera, Marquinhos lamentó sus ausencias, pero entiende que estos contratiempos son normales en estos torneos.



"Necesitamos un tiempo para digerirlo. Neymar estaba triste, porque soñaba mucho con esto. Ahora está trabajando 24 horas al día para recuperarse y estar listo lo antes posible. No sabemos cuánto tardará, pero espero que esté listo lo antes posible. Le veo con mucha confianza para su recuperación", dijo.

"Ojalá pudiéramos tener a Neymar y a Danilo. Ojalá tenerlo a todos al 100 %, pero estamos preparados y estamos con confianza. Queremos demostrar que nuestro grupo está preparado para cualquier dificultad que nos surja en la Copa del Mundo".



"En un Mundial, la primera alineación puede no tener nada que ver con la de la final, porque en estos torneos hay lesiones, ocurren cosas. En el pasado partido ya se vio la importancia de los que no salen desde el principio y terminan jugando un papel importante", añadió Marquinhos.