EFE

Luis Suárez, delantero de Uruguay, reveló en rueda de prensa su mensaje al vestuario tras la derrota 2-0, en el que remarcó que "el uruguayo no se rinde", insistió en que "hay que asumir la responsabilidad y no buscar excusas" y admitió que le "molesta esta situación", porque su equipo tiene "calidad y jugadores para estar mejor" en el Mundial 2022.



"Uno siendo referente tiene que tratar de asumir la responsabilidad, dar la cara en estos momentos complicados que estamos viviendo, pero intentando disfrutar el Mundial como lo es, mi último Mundial. Me hubiese gustado estar en otra situación. Me hubiera gustado que fuera diferente, pero el uruguayo es así, lo ve así y está acostumbrado a sufrir", afirmó.



"Me molesta estar en esta situación, porque tenemos calidad y jugadores para estar mejor, pero me deja tranquilo que, en esta situación, el uruguayo no se rinde. En las eliminatorias quedando cuatro fechas supimos responder y estar a la altura de la camiseta y de la selección", comparó el futbolista en rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar, ante del partido decisivo de este viernes frente a Ghana. Necesita ganar. No le vale ni siquiera el empate.



No hay matices para Suárez. "Es algo a lo que estamos acostumbrados el jugador de fútbol, de mirar al lado a buscar excusas; 'no me puso el técnico, mi compañero me la dio mal...'. Es hora de asumir toda la responsabilidad. Si estamos acá nos lo merecimos, todos juegan en equipos grandes, todos la están rompiendo en sus equipos. Hay que asumir la responsabilidad, el rol que me toca en la selección y no buscar excusas", remarcó.



"El partido es el de mañana. Mirarnos a nosotros como grupo, cuando estábamos sufriendo en las eliminatorias. No hay que buscar más excusas, sino rendir dentro de la cancha. Todos podemos decir, pero hay que demostrarlo dentro de la cancha", remarcó.



También habló de las declaraciones de José María Giménez y Edinson Cavani que han provocado cierto revuelo en torno a la selección, por si han señalado al planteamiento del entrenador. "El jugador de fútbol muchas veces apenas termina el partido puede decir unas palabras que se pueden malinterpretar, pero las de Josema están clarísimas. En ese momento es lo que él siente", valoró.



"No existe un entrenador de fútbol que diga que no salgas a ganar. Somos los jugadores los que tenemos que interpretar salir a ganar dentro de la cancha, pero no podemos decir que si Josema dijo que no salimos a ganar sea un mensaje para el entrenador. Ni el 'Tornado' ni Tabarez ni Luis Enrique te van a decir no salgas a ganar. Somos los jugadores los protagonistas. Dice que no salimos a ganar y se siente él responsable, porque el jugador es autocrítico. Lo dije en el vestuario, 'gente hay que hacer autocrítica'. Hay que responder en la cancha", enfatizó.



No sabe Luis Suárez si partirá desde el once o no ante Ghana, "esperando la confirmación del entrenador, porque, por más que haya venido a la conferencia de prensa, no quiere decir que vaya a ser titular", al tiempo que habló de la posición que ocupaba en Nacional, un poco más atrás, no tanto como el '9' puro de su carrera y de la selección.



"Obviamente, a medida que van pasando los años va pasando el tiempo y uno se va haciendo mayor, físicamente no es lo mismo que era antes, pero sí se puede aportar con la calidad que te llevó a estar en lo máximo en el fútbol, con la inteligencia y movimientos. No tienes por qué tirarla larga y correr 40 metros, sino con la inteligencia de tener jugadores alrededor que pueden hacer eso, que con mis años sepan cuáles son mis características de hoy en día, que Darwin puede hacer estas trayectorias más largas, e intentar ayudar en lo que me toque, siendo consciente también que el nivel del Mundial es muy físico", dijo.



Suárez recibió una oferta del Gremio brasileño. "Es lindo saber que se te reconoce el trabajo que haces dentro de la cancha. Que un club como Gremio tenga interés es importante para un jugador como yo. También dije que tenía la cabeza puesta en el Mundial, que no iba tomar una decisión. Muy agradecido al cariño que me dieron", apuntó el '9', que aseguró que los sudamericanos se animan los unos a los otros en este Mundial: "Lamentamos la eliminación de Ecuador, nos alegramos por Argentina y por Brasil. Cuando somos pocos en este Mundial, hinchamos los unos por los otros".