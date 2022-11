EFE

El colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, que este miércoles se enfrentará a España en el primer partido de ambos en el grupo E del Mundial de Qatar 2022, declaró, en la conferencia de prensa oficial de la FIFA previa al encuentro, que ante el equipo de Luis Enrique tendrán "que jugar los 90 minutos al límite".



"Es lógico decir que va a ser un partido bien complicado; tenemos que estar muy atentos en todo momento a nuestra estrategia, con la que esperamos poner incómodo al rival", comentó el seleccionador de Costa Rica, que logró su clasificación para el Mundial de Qatar después de derrotar en la repesca (1-0) a Nueva Zelanda, gracias a un tanto de Joel Campbell



"Y después, desplegar nuestras fortalezas, que también las tenemos", apuntó el técnico de Costa Rica, que se medirá a España en el estadio Al Thumama de Doha, horas después de que Alemania se enfrente a Japón.

"Nosotros tenemos que jugar los 90 minutos al límite. Tenemos jugadores con muchas ganas de afrontar este Mundial, un Mundial que empezamos a jugarlo hace ya mucho tiempo. Llevamos meses en 'modo Mundial' ", opinó 'El Profe' en la víspera del encuentro contra la selección española.



"Nosotros no tenemos que corregir cosas, tenemos que mejorar. El grupo ha hecho cosas bien interesantes, como colectivo: tenemos que tener mejores salidas y creo que lo hemos hecho. Obviamente no es lo mismo hacerlo en los entrenamientos que hacerlo en los partidos".



"En Kuwait nos centramos mucho en eso", comentó, respecto a la concentración que completaron en ese país, antes de arribar en Catar, el pasado viernes.



"Vamos bien y espero que todo se refleje donde es, que es el partido", afirmó el técnico de Costa Rica, que juega su sexta fase final de un Mundial y que se entrena habitualmente en el estadio Al Ahli de la capital de Catar, en el que juega de local el equipo de mismo nombre que, fundado en 1950, es el más antiguo de cuantos militan en la liga catarí.



"Si hay un grupo inteligente, al que no engañas, sino que le tienes que convencer de las cosas, es éste. Esto me da tranquilidad. Es un grupo maduro, que sabe para donde ir. Estamos fuertes emocionalmente, y eso me deja buenas sensaciones", afirmó el técnico de la primera rival de España en el Mundial de Qatar.

"Elaborar la alineación es tan difícil que ni siquiera la tengo, aún. Pero cualquiera está dispuesto. Y lo mejor de todo es que al que le toca estar en el banco, apoyará al que está de titular. Eso es otra cosa que me alegra", manifestó Luis Fernando Suárez.



A diferencia de lo afirmado anteriormente por su homólogo Luis Enrique, el 'Profe' dice que él no es el líder de esta selección. "No, no. Yo soy un facilitador de líderes".



"Yo tengo varios en el equipo, como Keylor (Navas), Bryan (Ruis), están Kendall (Waston) y Joel (Campbell). Y está Celso (Borges), que casi se me olvida. Él debe de tener un coeficiente intelectual del 200. Es muy inteligente", apuntó Luis Fernando Suárez.