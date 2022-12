EFE

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, desveló que hará cambios en su equipo para el enfrentamiento contra Alemania, con la clasificación en juego, y confió en dar otra sorpresa en Qatar 2022 frente al combinado germano.



"Espero dar otra sorpresa, ojalá sea mañana", confió el seleccionador del cuadro tico que cuenta aún con opciones de clasificación para los octavos de final después de ganar a Japón en la segunda jornada.



Costa Rica salió malparada del debut contra España, que logró una goleada por 7-0, y cuestionó la situación del combinado centroamericano.

"La reacción del equipo después de la derrota contra España me dejó tranquilo. Sabía que con trabajo podríamos salir adelante", indicó el preparador en vísperas del enfrentamiento ante Alemania, que también se juega la clasificación.



"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y para quién estamos jugando. Jugamos para un país entero que espera que hagamos las cosas bien. Es una presión normal. Debemos tener mucha responsabilidad y mucha ambición para este partido", expresó Luis Fernando Suárez.



El seleccionador de Costa Rica indicó que lo principal "es mejorar, tener una buena disposición en el grupo". "Este equipo es muy serio, responsable y tiene claro el objetivo. El partido es muy importante y más allá de la clasificación tenemos la ocasión de trascender. Podríamos eliminar a Alemania. Imagínense lo que supone eso", añadió.



Luis Fernando Suárez confirmó que habrá algunos cambios en su once para enfrentarse a Alemania con la clasificación en juego. Habló de Juan Pablo Vargas que puede ocupar el lugar de Francisco Calvo.



"Juan Pablo Vargas es un grandísimo jugador que siempre que llega aquí hace las cosas bien. Juegue Calvo o juegue Juan Pablo estoy tranquilo con lo que van a hacer", añadió. "Valoraremos cambios ante Alemania aunque es posible que los haya".





"Vargas va a jugar contra Alemania. Está trabajando muy bien", añadió el seleccionador de Costa Rica que reconoció margen de mejora sobre todo en ataque. "Sabemos que Costa Rica tiene que mejorar mucho en ataque. Está claro, pero sé que lo podemos lograr".



Suárez asume la confianza de Alemania en lograr el triunfo para clasificarse. En el conjunto germano, además, hablan de goleada. "Todas las opiniones son respetables pero los partidos hay que jugarlos".



"Trataremos de evitar la presión alta de los jugadores de Alemania, pero para ello debemos tener claridad con el balón", advirtió.

🎙 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙋𝙧𝙚𝙣𝙨𝙖



Luis F. Suárez: “En un mundo machista, me agrada el nombramiento de mujeres. El futbol tiene algo que es democrático y da un paso al tener una mujer pitando un partido de hombres”#FCRF #LaSele #PuraVidaEnQatar22 #FIFAWorldCup — FCRF (@fedefutbolcrc) November 30, 2022

Sobre la designación de la árbitra Stephanie Frappart, el seleccionador de Costa Rica se mostró positivo. "Esto es el reflejo de lo que la mujer ha conquistado y me gusta que quiera seguir conquistando. Es un paso más. Habla bien de la mujer y de cosas que en determinados momentos de este deporte machista no se daban".



"Me agrada. Es una situación buena, algo más para el desarrollo, para abrir más el fútbol para todos. Es bueno dar este paso con una mujer en un partido de un Mundial", insistió Luis Fernando Suárez.