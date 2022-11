EFE

El estreno impecable de la selección española en Qatar 2022 no provocará que Luis Enrique repita equipo por primera vez en su doble etapa como seleccionador y, aunque reconoció que no decidirá el equipo titular hasta la mañana del domingo, día del partido, baraja entre dos y tres retoques.



"Me preocupa cero la alineación", afirmó al más puro estilo Luis Enrique en vísperas del reencuentro con Alemania, vieja conocida a la que España endosó seis tantos en su último precedente, en la Liga de Naciones.



"No funciono así", respondió Luis Enrique cuando fue cuestionado por dar continuidad al once que tan bien funcionó ante Costa Rica. "Durante la semana cambiamos de idea y hasta el ultimo día decido con algún jugador en función de lo que vamos entrenando", añadió un técnico cuya columna vertebral del Mundial parece clara con Unai Simón, Aymeric Laporte, Sergio Busquets, Pedri, Gavi o Marco Asensio como intocables.



El mensaje del asturiano es que todos tienen opciones de jugar y eso tiene metidos a todos los jugadores que están concentrados en la Universidad de Catar. "No tengo un once seleccionado, a veces por el tipo de rival en la zona del campo vamos que puede condicionar el partido, retoco la alineación. Por norma no repito onces, de hecho creo que no he repetido en la selección".



"Lo importante no es el once, es la confianza ciega que tengo en todos los jugadores. Los de inicio y los cambios son vitales porque ven desde fuera lo que pasa en el partido y se puede corregir", explicó.

La duda está en la defensa

Es la zona donde Luis Enrique puede dar entrada a Dani Carvajal en el lateral derecho, pese al buen rendimiento de César Azpilicueta, incesante frente a Costa Rica y el jugador con Pedri que más balones buenos metió a sus compañeros dentro del área rival. Pero la principal incógnita es la presencia de Rodri como central.



Las virtudes ofensivas de Alemania pueden cambiar el plan de ruta de Luis Enrique, que apostó por Rodri en un partido en el que sabía que tendría toda la posesión y el dominio, ante Costa Rica, y ganó seguridad en el pase en el inicio de jugada.



"Me centro más en ser dominante. Havertz es un delantero excepcional que puede jugar en varias posiciones. El objetivo es que toque los menores balones posibles y para ello teneos que estar en campo contrario. Si lo conseguimos, no sufriremos", auguró.



Eso sí, para Luis Enrique es innegociable el estilo y por mucha necesidad que tenga Alemania, no saldrá a defenderse. "Mi primera duda es quien va a tener el balón y pongo a los que me dan más posesión, generan más ocasiones y conceden menos. Ahí está la dificultad, hay muchas variables y yo tengo la suerte de que tengo a dos e incluso tres en alguna posición".



"Alemania tiene mucha movilidad. Si sabemos controlarla puede ser beneficiosa para nosotros pero si no, es un arma para ellos. Ver dónde vamos a estar, en su campo o en el nuestro. Si se convierte en un partido loco que no nos interesa, si van a tomar riesgos. Son cosas que intuimos pero no sabemos con certeza".