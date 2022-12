EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador de España, respondió a las críticas tras la derrota ante Japón en la tercera jornada del Mundial de Qatar, que no impidió el pase de la Roja a los octavos de final, y afirmó que los encaran en una línea "ascendente" y sin perder un ápice de confianza.



"El primer partido fue espectacular, el segundo fuimos un poco mejores que Alemania, con muy pocas situaciones mejorables en un partido de alto nivel, y contra Japón, a pesar de doce minutos que realmente fuimos claramente superados, el resto veo a la selección donde me gustaría que estuviera", analizó en su directo de Twitch.



"Nosotros no perdemos la confianza. Japón nos superó esos minutos, se le felicita, hemos pasado segundos y jugamos ante Marruecos confiando en nuestro nivel y como competimos siempre. Estamos muy motivados y daremos guerra, seguro", añadió.

El técnico español resaltó las virtudes de Marruecos y reconoció que aún no tiene decidido el equipo titular para el duelo del martes.



"Marruecos superó un grupo difícil, tiene un punto de motivación maravilloso. Es un rival complicadísimo. Tiene mucha afición en los estadios y jugará a su favor la grada. Es una selección muy complicada con jugadores de nivel", opinó.



"Lo que más han repetido es bloque medio y desde ahí pueden presionar. El resultado también condiciona. Creo que alternarán bloque medio y alto, es muy peligroso en transiciones. Sus jugadores de banda y punta atacan espacios, son muy peligrosos en acciones de estrategia. Hay que controlar muy bien el tema posicional para evitar transiciones", añadió.



Luis Enrique dijo que "la moral" de la selección española "está a tope". "Somos muy optimistas. La línea de la selección es ascendente y estamos con muchas ganas de mejorar y hacer méritos para pasar a cuartos", subrayó.



"La crítica es parte de la profesión. Desde hace años soy muy criticado, como algunos de mis jugadores, pero no pasa nada. Me resbala", aseguró, antes de recordar la figura de otro seleccionador como Luis Aragonés por el que fue preguntado.



"Fue vilipendiado, injustamente criticado por la prensa. En todos los países pasa y cuando te mueres eres el mejor. Menos mal que Luis recibió mucho cariño en vida. Era incomparable", manifestó.



Luis Enrique insistió en que España no especuló ante Japón para buscar el mejor lado del cuadro.



"Todos queríamos evitar a Brasil y al final habría pasado segunda si Suiza llega a marcar un gol más a Serbia. Nadie garantiza que Brasil va a ganar sus partidos. Va a haber sorpresas y no se sabe el lado del cuadro que es difícil o el fácil", apostilló.