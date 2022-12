EFE

Con la llegada del todo o nada en el Mundial de Qatar, en unos octavos de final que España mide fuerzas ante Marruecos, Luis Enrique Martínez, ha reconocido que -en su opinión- los penaltis “no son una lotería”.



Para el seleccionador español, se trata de “mostrar tu cualidad” en momentos de “máxima tensión” y eso, ha asegurado, se entrena.



"Hace más de un año en una concentración les dije a los jugadores: 'Señores, tenéis deberes. Debéis haber tirado un mínimo de 1.000 penaltis. Habrá alguna eliminatoria en la que llegaremos. Para mi no es una lotería, es un momento de máxima tensión y aguantarla dice mucho de cada jugador. Cada vez es menos suerte. Tenemos un muy buen portero que domina esa situación del juego", resumió.

📝 Los deberes de Luis Enrique para el Mundial: practicar 1.000 penaltis. pic.twitter.com/0LQrtuwgm8 — Relevo (@relevo) December 5, 2022

Por otra parte, Luis Enrique se mostró en estado puro, disconforme con las preguntas de la prensa española, rebelándose contra el negativismo de los análisis tras la derrota ante Japón y defendiendo el estilo de España que abanderará hasta su último día.

"Estamos muy bien, el rendimiento es notable alto o sobresaliente bajo. A excepción de diez minutos que Japón nos superó, que entiendo que es algo lógico y volverá a pasar, no tenemos la piedra filosofal y solo jugamos nosotros. Los rivales también juegan y estamos convencidos de que tenemos una gran oportunidad para lograr un gran resultado y pasar de fase. Es el objetivo", reivindicó, mostrando optimismo en su comparecencia en el centro internacional de prensa.

Luis Enrique reivindicó una idea futbolística por encima del resultado, consciente de que España es un país de extremos que pasa de la euforia a la negatividad con rapidez.

🗣️ Luis Enrique: "Lo que menos me preocupa es el resultado, aunque parezca una utopía".



📹 E. del Viso#Qatar2022 pic.twitter.com/fSNEug38KR — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 5, 2022

"Es una tendencia habitual, mirarlo todo muy negativo o muy positivo. Lo que menos me preocupa es el resultado. Parece una utopía pero me preocupa cero. Me preocupo en controlar las cosas que puedo como entrenador y le pido al jugador que se despreocupe porque si hace mas méritos que el rival normalmente se suele ganar. Si no da, felicitaremos a Marruecos y nos vamos para casa, no hay problema. El objetivo desde el principio es jugar siete partidos y es lo que queremos jugar", dijo.