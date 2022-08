EFE

El italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, explicó que la misión para preparar a los árbitros para el Mundial de Qatar 2022 es evitar el uso de la tecnología, pero que ésta es un apoyo para evitar que un fallo humano pueda afectar al resultado de un encuentro.



"Nuestro objetivo es prepararlos lo mejor posible para evitar utilizar la tecnología. Pero la tecnología está ahí para reducir la posibilidad de un error humano que pueda afectar al resultado del partido. Incluso el mejor árbitro puede cometer un error. Es un ser humano, y lo sabemos", afirmó Collina.



El italiano comandó, junto al suizo Massimo Busacca, director de Arbitraje de la FIFA, tres seminarios entre finales de mayo y junio para preparar a los 36 árbitros, 69 asistentes y 24 encargados de VAR de las seis confederaciones elegidos para oficiar en el próximo Mundial.

El ex colegiado helvético comentó, ya a menos de cien días para que empiece el Mundial, que "es como un equipo de fútbol, tienen que prepararlo todo muy bien para la competición más importante que tenemos en este deporte".



"Estoy convencido", continuó, "espero una gran Copa Mundial. Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos qué idioma hablamos. El sacrificio que estamos haciendo, los seminarios, hablar y hablar, es porque queremos lograr un objetivo. Estoy seguro de que los árbitros comprenden este mensaje y lo harán muy bien".



Estos seminarios se celebraron en Asunción (CONCACAF/Conmebol), Doha (AFC/OFC/CAF) y Madrid (UEFA), y los colegiados pasaron diariamente pruebas teóricas y prácticas, con lo que pudieron simular y practicar situaciones que se pueden producir en los encuentros.



Los árbitros pudieron comenzar además a vivir ya el sueño de estar en una cita universal, como reconoció el neerlandés Danny Makkelie, quien ya estuvo en Rusia 2018 y admitió en un comunicado de FIFA que cuando recibió la confirmación de su elección fue "una sensación increíble" porque cuando comenzó "como árbitro tenía 12 años" y su "ojetivo era ya alcanzar lo más alto y soñaba con la Copa Mundial".



La asistente mexicana Karen Díaz confía en que el hecho de ser una de las pioneras en participar en un Mundial masculino, junto a las árbitras Stephanie Frappart (FRA), Salima Mukansanga (RWA) y Yoshimi Yamashita (JPN) y las asistentes Neuza Back (BRA) y Kathryn Nesbitt (USA), ofrecerá nuevas oportunidades a las mujeres.



"Estoy muy contenta y muy agradecida a todas las personas que me han brindado esta oportunidad. Tenemos que asegurarnos de que esta no sea la única vez que se selecciona a mujeres, sino la primera de muchas", comentó.