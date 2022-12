EFE

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, no garantizó, tras la derrota de la selección de Polonia ante Francia en los octavos de final de Qatar 2022, su presencia en el Mundial 2026.

“Aún queda un largo camino por recorrer y varios factores influirán en esta decisión. Necesito ser feliz jugando. Es importante incluso para un futuro cercano. Obviamente lo soy cuando intentamos atacar. Cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría. No me gusta. Muchos factores influirán en esto", comentó nada más acabar el partido.

Lewandowski, en TVP Sport sobre jugar el Mundial de 2026 con 37 años.



Lewandowski se lamentaba así del planteamiento táctico, preferentemente defensivo, desplegado durante la mayor parte de los encuentros del Mundial de Qatar, cuya andadura finalizó con la derrota por 3-1 en el estadio Al Thumama.

"Lo dimos todo, peleamos y creamos algunas ocasiones, sobre todo en la primera parte. Es una pena que no las hayamos aprovechado", indicó Lewandowski, quien apuntó que intentaron controlar a Francia, e "incluso después de su primer gol se trató de jugar y crearles problemas, pero no fue suficiente".

"En cierto momento del partido nos replegamos demasiado en nuestro área y se han aprovechado de eso. Los espacios entre las líneas se han hecho demasiado amplios", apuntó el delantero azulgrana que en su dilatada carrera con la selección polaca ha logrado 78 tantos y que se va de Qatar 2022 con dos dianas.