24 selecciones de las 32 participantes en Qatar 2022 se alojarán en un radio de 10 kilómetros y ocuparán las mismas instalaciones durante todo el Mundial, según los lugares elegidos por los equipos como bases operativas hechos públicos por la FIFA.



Desde el comienzo del proceso de elección de las bases operativas en octubre de 2019 se han organizado 162 visitas de inspección a las seledes elegidas, que, según la FIFA, "suponen una muestra más del carácter compacto de la competición", con la superficie geográfica más reducida desde el primer Mundial en 1930.



Las sedes elegidas combinan lugares de entrenamiento vinculadas a un hotel o un alojamiento no hotelero y para el trabajo los equipos han elegido sedes de clubes nacionales, conjuntos de instalaciones y campos en estadios, muchos de nueva edificación y otros renovados, que serán parte del legado que el Mundial dejará al fútbol base del país.

El director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA, Colin Smith, aseguró que "Qatar 2022 será un Mundial único en el que los equipos se beneficiarán de una distribución geográfica inigualable y disfrutarán de la cálida hospitalidad de sus habitantes".



"Los jugadores tendrán más tiempo para entrenarse y descansar, mientras sienten muy de cerca la pasión que invadirá el país, puesto que todos ellos y sus entregados aficionados, procedentes de 32 naciones diferentes, se congregarán en un área muy reducida", añadió.



La FIFA indicó que los alojamientos incluyen desde hoteles de cuatro o cinco estrellas hasta villas, complejos vacacionales y centros no hoteleros, como residencias de escuelas deportivas o viviendas universitarias.



Las selecciones llegarán a Qatar al menos cinco días antes de su debut y en sus lugares de trabajo dispondrán de servicios como salas de terapia y zonas comunitarias, destinadas a preservar la privacidad de los equipos con los protocolos de seguridad pertinentes.

Como las selecciones no deberán desplazarse a largas distancias, ni embarcarse en vuelos para recorrer el país, utilizarán las mismas instalaciones durante todo el torneo y las sesiones de entrenamiento oficiales de la víspera de los partidos también se celebrarán en los recintos de las respectivas bases operativas.



"Como en todos los proyectos mundialistas, la planificación del legado se ha convertido en uno de los factores fundamentales. Por consiguiente, una vez terminado el torneo, los clubes del país y la población en general se beneficiarán de muchas de las instalaciones de entrenamiento que hemos construido o renovado. Además, los nuevos hoteles contribuirán al crecimiento del sector turístico de Catar después de 2022", apuntó Nasser al Jater, director ejecutivo del Comité Organizador.



La FIFA aseguró que junto al país anfitrión "asume muy seriamente su responsabilidad en materia de derechos de los trabajadores", por lo que están implantando un proceso de debida diligencia sin precedentes para proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores de un total de 159 hoteles, incluidos todos los que albergarán selecciones participantes.



Esta iniciativa se lleva en cabo en cooperación estrecha con el Comité Supremo de Organización y Legado y en ella colaboran sindicatos y otros observadores independientes, junto con la Organización Internacional del Trabajo.



"En los últimos meses, la FIFA ha respaldado a las federaciones miembro en sus acciones recíprocas con los hoteles referidas a los derechos de los trabajadores, y se siente plenamente apoyada por las constructivas relaciones que se han establecido en torno a un asunto de tamaña importancia", añadió el organismo.



Sedes de las selecciones durante el Mundial:

Equipo Hotel Campo entrenamiento

Qatar Al Aziziyah Boutique Aspire Zone Training Fac. 3

Ecuador Hyatt Regency Oryx Doha Mesaimeer SC Training Fac.

Senegal Duhail Handball Sports Hall Al Duhail SC 2

Países Bajos The St. Regis Doha Qatar University Training Site 6

Inglaterra Souq Al Wakra Qatar Tivoli Al Wakrah SC Stadium

Irán Al Rayyan H.Doha Curia Al Rayyan SC Training Fac. 1

EEUU Marsa Malaz Kempinski Pearl Al Gharafa SC Stadium

País de Gales Delta H. City Center Doha Al Sadd New Training Fac. 2

Argentina Qatar University Hotel 1 Qatar University Training Site 3

Arabia Saudí Sealine Beach A Murwab R. Sealine Training Site

México Simaisma A Murwab Res. Al Khor SC Stadium

Polonia Ezdan Palace Hotel Al Kharaitiyat SC Training Fac.

Francia Al Messila, Doha Al Sadd SC Stadium

Australia New Aspire Academy Athlete Aspire Zone Training Fac. 5

Dinamarca Retaj Salwa Resort Al Sailiya SC 2

Túnez Wyndham Grand Doha W.Bay Al Egla Training Sites 3

España Qatar University Hotel 2 Qatar University Tr. Site 2

Costa Rica DusitD2 Salwa Doha Al Ahli SC Stadium

Alemania Zulal Wellness Resort Al Shamal Stadium

Japón Radisson Blu Hotel Doha Al Sadd New Training Fac. 1

Bélgica Hilton Salwa Beach Salwa Training Site

Canadá Century Premier Hotel Lusail Umm Slal Training Fac.

Marruecos Wyndham Doha West Bay Al Duhail Stadium

Croacia Hilton Doha Al Erssal Training Site 3

Brasil The Estin Doha Hotel Al Arabi Stadium

Serbia Rixos Gulf Hotel Doha Al Arabi Training Fac.

Suiza Le Royal Meridien, Doha University of Doha, Training Fac.

Camerún Banyan Tree Doha Al Sailiya Stadium

Portugal Al Samriya Autograph Hotel Al Shahania Trainging Fac

Ghana Double Tree Hilton Doha Al Sadd Aspire Zone Training Fac. 1

Uruguay Pulman Doha West Bay Al Ersal Training Site 1

Corea del Sur Le Meridien City Center Doha Al Egla Training Site 5