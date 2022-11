EFE

Repasamos a los 15 jugadores que buscarán brillar en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Lionel Messi (Argentina)



Su última frontera



Para despejar las dudas de que es el mejor de todos los tiempos a Messi solo le resta una línea en su palmarés, el Mundial, una frontera que afrontará por última vez a sus 35 años en Qatar tras haber recuperado en París su mejor versión, tras un año de adaptación después de haber abandonado el Barça, su club de toda la vida.



Convertido en el eje central del combinado de Scaloni, su sola presencia en el césped convierte a Argentina en una de las principales favoritas para levantar el título, algo que la albiceleste de Messi dejó escapar en Brasil hace ocho años.



Cristiano Ronaldo (Portugal)



El que tuvo, retuvo

Si el "7" de la selección de Portugal figura entre las estrellas es más por su pasado que por su presente, pero el primero es de tanta talla que resulta imposible no incluirle entre la constelación de futbolistas de Catar. Aunque desde su salida del Real Madrid no ha sido el mismo, Ronaldo mantiene a sus 36 años dosis de calidad inigualables y un objetivo en mente, conducir a su país a la cima del fútbol mundial.



Kylian Mbappé (Francia)



El mañana, hoy

En ausencia de Noruega y de su estrella Erling Haaland, el futuro más consolidado pasa por las botas de Kylian Mbappé, que pese a su juventud ya tiene un Mundial en sus vitrinas. A diferencia de lo que sucedió hace cuatro años en Rusia, el parisino de 23 años es ahora la indiscutible estrella de una Francia que parte como gran favorita al triunfo final, que dependerá mucho del rendimiento del jugador del París Saint-Germain, en plena madurez deportiva.



Karim Benzema (Francia)



Balón de Oro a disposición de la campeona

Si Karim Benzema ganó el último Balón de Oro fue más gracias a su brillo con el Real Madrid que a sus actuaciones con Francia, pero el delantero de 34 años atraviesa el mejor momento de su carrera y, poco a poco, ha ido encontrando su hueco entre los "bleus", tras más de tres años de ausencia por motivos extradeportivos. Qatar es su Mundial y, tras haberlo ganado todo con el Madrid, su ambición confesada.

La regularidad no es el punto fuerte de Neymar, pero el brasileño sueña con dar el máximo en el momento clave en el que su país busca un líder para romper una sequía de 20 años sin ganar un Mundial. A sus 30 años, el jugador del PSG ha enderezado su vida en los últimos meses y llega a Catar con la ambición de guiar al título a su nación, la que más veces lo ha ganado.



Robert Lewandowski (Polonia)



Garantía de goles

Desde 2015, Lewandowski no baja de los 40 goles por temporada y es, sin duda, el "9" más eficiente del mundo, una garantía que, a sus 34 años el barcelonista puede propulsarle a ser una de las estrellas de Qatar, a condición de que sus tantos lleven lejos a una selección que no figura entre las favoritas.

Bélgica aguarda desde hace años la gesta de su selección, que ha encontrado en Kevin de Bruyne el mejor exponente de una generación dorada que les hace soñar con grandes cosas. El jugador del City es, a sus 31 años, el superviviente en mejores condiciones del tercer puesto logrado en Rusia hace cuatro años.



Thibaut Courtois (Bélgica)



Y ¿por qué no un portero?



Elegido mejor portero de la pasada temporada, Courtois dejó claro que los guardametas están más alejados del foco que los atacantes. Pero, en plena forma, el madridista de 30 años puede convertirse en uno de los referentes de Qatar y contribuir a que Bélgica logre al fin su sueño.



Vinicius (Brasil)



El futuro de Brasil

Para muchos es el futuro de Brasil, pero el delantero del Madrid, de 22 años, llega a su primer Mundial consolidado en su club y con ganas de dar el salto definitivo con una de las favoritas para levantar el título. Colocado a la sombra de Neymar, Qatar puede servirle de trampolín para convertirse en el referente de los "auriverdes" para la próxima década.



Luka Modric (Croacia)



La experiencia tranquila

Luka Modric debe buena parte de su reputación a su solidez, una característica que brilla poco, pero que sublimada al extremo que la ha llevado el croata le hacen transitar entre los mejores de cualquier torneo. A sus 37 el madridista años vuelve a ser la mejor baza de la subcampeona del mundo.



Pedri (España)



La estrella del equipo sin estrellas

España afronta el Mundial de Qatar con la convicción de que el grupo está por encima de las individualidades. Pero, de entre ellas, sobresale un nombre, Pedri, un futbolista que, pese a sus 19 años ya define una forma de jugar al fútbol. Del éxito del barcelonista depende en buena medida que funcione la alquimia de Luis Enrique.



Harry Kane (Inglaterra)



El futbolista inglés

Pocos jugadores definen mejor la idiosincrasia del fútbol inglés como Kane, que a sus 29 años aguarda su momento para dar el salto de calidad, una mutación que puede llegar en Qatar, donde la cuna del fútbol tendrá sus ojos puestos, más que nunca, en el futbolista del Tottenham.

Para que Alemania brille necesita ser un bloque y todo bloque precisa un hormigón. Kimmich lo es tanto en el Bayern como en la selección, donde a sus 27 años se ha revelado como un jugador imprescindible, el rostro de un equipo que llega con más talento colectivo que individual.Aunque con el Liverpool todavía no ha mostrado ni una parte del talento que le hizo brillar en Portugal, el atacante "charrúa" de 23 aguarda un trampolín como el Mundial de Qatar para revelar al mundo su calidad. Si Uruguay llega lejos, será en buena medida a una buena alianza entre el jugador del Liverpool y Luis Suárez.Considerado uno de los mejores centrales del mundo de la última época se ha abierto hueco entre la constelación de figuras atacantes. Incluso, entre otros logros, fue segundo en The Best 2019 entre Leonel Messi y Cristiano Ronaldo. Es el auténtico referente para el sueño de la 'Oranje' de volver a ser protagonista, con su colocación, capacidad de sacar el balón y sus incursiones al área contraria en las acciones paradas.No por casualidad, Sadio Mané fue segundo en la votación del último Balón de Oro en buena medida gracias a su aportación en la victoria de Senegal en la pasada Copa África de Naciones. Una lesión en la rodilla frente al Werder Bremen, a escasos días del comienzo del Mundial, pone en duda su participación, aunque el técnico Aliou Cissé ha decidido incluirlo en la lista de 26 por su influencia sobre el resto del equipo.