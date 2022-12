EFE

Una galería de imágenes del futbolista argentino Lionel Messi celebrando el título de campeón del mundo logrado en Qatar 2022 se ha convertido en la entrada con más 'me gusta' en la historia de la red social Instagram.

🏆❤️ Messi bate el récord del post de Instagram con más 'likes' de todos los tiempos. pic.twitter.com/MB7DOlay8T — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 20, 2022



La publicación en su cuenta oficial se compone de diez imágenes que recogen momentos de la final y de la felicidad posterior del atacante, todo ello acompañado de un texto que comienza: "¡Campeones del mundo!. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...".



"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡Lo logramos!. ¡Vamos Argentina carajo!. Nos estamos viendo muy pronto...", concluye.



El conjunto del material publicado en Instagram acumula ya más de 63 millones de 'likes' y supera ampliamente el anterior récord que ostentaba la imagen de un huevo, subida a internet con el objetivo de sobrepasar el mayor registro previo en manos de Kyle Jenner y que en la actualidad acumula más de 56 millones de 'me gusta'.