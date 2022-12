EFE

Harry Souttar, defensa de Australia, se mostró respetuoso y cauto con Argentina, a la que se enfrentará en los octavos de final de Qatar 2022 y, en especial, con Leo Messi al que considera el mejor del momento y uno de los mejores de la historia.



"En este momento, en estos tiempos, es el mejor. Le tengo mucho respeto por todo lo que ha hecho. Es uno de los mejores de la historia pero en este partido somos once contra once", dijo el zaguero del Stoke City de la Premier.



Souttar reconoció que la presencia de Australia en octavos es una sorpresa para muchos: "Hemos sorprendido a muchas personas con lo logrado hasta ahora y queremos seguir sorprendiendo".



"El encuentro ante Argentina será difícil, lo respetamos profundamente. No es un tema solo de individuales, será un esfuerzo colectivo", dijo Souttar, que extrajo lecturas positivas de la derrota en la primera jornada contra Francia.



"Es mejor que nos podía haber pasado. Una derrota con Francia en el primer partido. Luego reaccionamos. Tenemos que ser valientes y estar al cien por cien", concluyó.