EFE

El delantero francés Olivier Giroud aseguró que Argentina, su rival el domingo en la final del Mundial Qatar 2022, "es más que Messi" y que harían mal en centrarse solo en la estrella del PSG.



"Messi es un jugador increíble, vamos a tener que hacerlo bien para ganar ese partido y tratar de detenerle. Pero Argentina no es solo Messi, tienen muy buenos jugadores", dijo el jugador del Milan.



Giroud felicitó al seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, con quien coincidió como jugador en 2007 en el Grenoble.



"Le he felicitado, el recorrido que ha hecho es increíble, le he dicho que quiero verle tras tantos años. Es una gran persona y merece todos los elogios, han hecho un gran Mundial", dijo.



"Es maravilloso estar aquí, cuatro años después de Moscú, hemos demostrado una gran fuerza, hemos tenido la calidad necesaria, hemos hecho un gran partido contra un gran rival. Hemos sabido elevar el nivel", afirmó.



"Tenemos la suerte de tener unos jóvenes con mucho talento que van a poder jugar una final. Vamos a tratar de poner a los jóvenes en las mejores condiciones para afrontar este partido", indicó.