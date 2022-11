EFE

Los jugadores de la selección nacional de fútbol de Francia se ejercitaron en el estadio del equipo Al Sadd SC en Doha para seguir preparando su debut en Qatar 2022 contra Australia.

VÍDEO | 🇫🇷 Deschamps rearma a Francia tras una nueva baja, la de Benzema. #Qatar2022 pic.twitter.com/4vX0vr8O2d — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 20, 2022

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, anunció que no llamará a ningún jugador para que ocupe el lugar del delantero Karim Benzema, que abandonó la concentración tras confirmarse que sufre una lesión en el recto femoral.

Deschamps no quiso dar más explicaciones sobre el hecho de no convocar a otro jugador en su puesto y afrontar el Mundial con 25 unidades: "Lo he decidido, nada más".



"Tenemos un grupo de calidad. Tengo confianza en ellos por lo que hacen dentro y fuera del campo. Vamos a darlo todo desde el primer partido", comentó.