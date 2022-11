EFE

Enner Valencia, delantero del Fenerbahce, aseguró que el objetivo de Ecuador en Qatar, según lo que han hablado dentro del vestuario, es "tratar de hacer la mejor Copa Mundial de la historia" de ' la Tri'.



"Cuando se habla con algún compañero, uno piensa así. Vamos a tener un grupo difícil, pero sabemos que si nosotros llegamos bien, motivados y concentrados, vamos a tener nuestras posibilidades", dijo en una entrevista con FIFA+ sobre las posibilidades de llegar a los octavos de final.



"Sabemos que tenemos que ir paso a paso, sabemos que tenemos que pensar en nuestro primer partido que va a ser Catar y después en los siguientes -Países Bajos y Senegal-. Pero sabemos que tenemos con qué luchar", apuntó.



Para Enner Valencia, máximo goleador de la historia de la selección ecuatoriana, jugar el encuentro inaugural de la Copa del Mundo es "increíble". "Es emocionante pensar que vamos a estar en los ojos de todo el mundo, y para redondearlo tenemos que intentar ganarlo", dijo.



Explicó Catar "es una selección juega muy bien con la pelota" y que si los estudian bien y saben sus "virtudes y debilidades", les podrán "hacer mucho daño"; "Senegal es la última campeona de África y tiene muy buenos jugadores", "futbolistas en los mejores equipos de Europa". "Son muy fuertes, pero nosotros también somos muy físicos y rápidos", apostilló.



Respecto a Países Bajos, comentó que es un equipo que "tiene mucha historia en los mundiales" y que van a tener "que estudiarlo muy bien para saber cómo" le podrán "hacer daño".



Enner Valencia ensalzó la figura del técnico Gustavo Alfaro: "Nos llevó a creer desde la primera charla. Sus charlas son increíbles".



"Salimos con la piel de gallina al campo de juego y es motivacional. Te llegan todas las palabras que él dice y tengo muchas charlas de él, pero una frase que me gustó mucho fue: 'Somos 11, pero jugamos por 17 millones de ecuatorianos'", continuó”.



"De sus charlas, hay un millón de frases que son increíbles. Ahorita, de solo recordar, se me está poniendo la piel de gallina. El profe nos enseñó a creer, nos ha llevado por el camino correcto. Cada vez que hablo con él, le agradezco por creer en este grupo, porque cuando llegó era una situación incómoda por todo lo que había pasado en la selección. Y él armó un gran grupo, un gran equipo, y seguimos soñando y creyendo que podemos lograr muchas más cosas, porque no hemos logrado nada. Ahora, hay que prepararse muy bien para lo que se viene", manifestó.



Enner Valencia elogió al técnico argentino también porque "armó un grupo de jugadores jóvenes y es difícil hacer un recambio tan fuerte, y él lo hizo". "El primer partido nos tocó con Argentina allá y el segundo tiempo lo jugamos de igual a igual. Creo que desde ahí nos fuimos dando cuenta que podíamos, que teníamos con qué. En el día a día, cuando vemos a nuestros compañeros trabajar, cuando vemos a todo el cuerpo técnico preparar estos partidos sabemos que hay talento y que podemos lograr cosas importantes", señaló.



"La inteligencia está en saber llevar un grupo. Él ha formado un gran grupo. No es importante solo el que juega. Le ha dado la importancia que se merece cada jugador. Y creo que hay que ser inteligente para mantener un grupo así", afirmó el ecuatoriano, quien destacó todo lo que se ha ganado también en cuanto a profesionalización y organización alrededor del equipo, en cuestiones como viajes, hoteles o alimentación.