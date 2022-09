EFE

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, elogió el trabajo que está haciendo Luis Enrique Martínez como seleccionador y "el sello propio" que ha dado a la selección, pero no será hasta que no acabe el Mundial de Qatar que se disputa entre los meses de noviembre y diciembre, cuando se trate el futuro del técnico.



Es el deseo de Luis Enrique que no quiere hablar del tema en público ni en privado, centrado únicamente en el Mundial tras descartar como ocurría con sus predecesores en el cargo, ir a la gran cita renovado.

"Demasiado tengo con lo que sé como para también intuir", dijo Rubiales en un acto celebrado en La Ciudad del Fútbol. "Tuvimos una reunión hace unos meses Molina, el míster y yo, y decidimos entre todos esperar hasta después del Mundial. No ha cambiado seguimos de esta situación", añadió.El presidente dedicó elogios al seleccionador, mostrando su deseo de que la 'era Luis Enrique' no termine y siga en el cargo. "Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo, con el sello de la selección, hemos notado el apoyo de la gente en cada ciudad que vamos y como se han enganchado a la selección"."El objetivo era estar a la altura de las cuatro o cinco mejores selecciones, y está ahí, luego ganar una competición es mucho más complicado. Estamos centrados únicamente en lo deportivo y después del Mundial hablaremos lo que tengamos que hablar", sentenció.