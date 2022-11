EFE

El exfutbolista italiano Alessandro Del Piero apunta a España, Argentina, Portugal, Francia o Inglaterra como selecciones favoritas para ganar el Mundial de Qatar 2022, pero recordó que en todas las ediciones hay algún "tapado" que puede dar la sorpresa y llegar a la final.



"Como en todos los Mundiales, tienes los grandes equipos: Argentina, Portugal, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Brasil... Tienen grandes posibilidades de llegar a la final. Pero también, como en cada Mundial, hay un tapado", dijo en declaraciones a EFE en Lisboa, donde participó en el congreso tecnológico Web Summit.



El italiano recordó que hace cuatro años fue Croacia la que llegó contra pronóstico a la final -aunque perdió contra Francia-, y aseguró que está deseando saber quién da la sorpresa esta vez.



"Estoy deseando ver lo que ocurre", dijo Del Piero, que no se atrevió a apostar por el el "tapado" porque, asegura, es "impredecible".



Pero sí anticipa novedades de varias partes del globo: "Espero que los equipos de Medio Oriente y África jueguen mejor que en los últimos años (...) Va a incrementar el hecho de que el fútbol es mundial".



El antiguo jugador de la Juventus verá el torneo con el "corazón roto" por la ausencia, por segunda vez consecutiva, de Italia, la selección con la que se proclamó campeón mundial en 2006.



UN MUNDIAL ÚNICO



Esta Copa del Mundo será además "única" en varios sentidos, destacó. "No sólo porque es el primero en Oriente Medio, sino porque es el primero que se juega en noviembre y diciembre. Los jugadores no están acostumbrados a hacerlo así", señaló.



"Hay que ver cómo los equipos se adaptan", insistió, pero cree que "va a ser un gran espectáculo".



En Catar se podrá ver a los mejores jugadores del mundo, un título que, según Del Piero, "depende de cada mes".



"Ahora mismo todavía tenemos al menos cinco o seis jugadores en la cima. Messi y Ronaldo están todavía en la cima, por muchas razones. Mbappé, Neymar, Halaand, De Bruyne... Estos chicos en cualquier momento pueden decidir un partido. Son fantásticos", consideró.



MOMENTO DIFÍCIL DEL JUVENTUS



Del Piero también comentó la temporada difícil que está viviendo su "Juve", que ha caído en la fase de grupos de la Liga de Campeones y es séptima en la Serie A.



"Espero que den la vuelta a la temporada, tras una primera parte muy complicada en términos de resultados, ambiente general, lesiones y muchas cosas que no están funcionando bien", lamentó.



Pero "si arreglan un par de ellas", confió, "por supuesto que van a jugar mucho mejor", y al menos clasificarse para la 'Champions' el próximo año.



"Y ver cómo les va en las copas, la Liga Europa por un lado y la Copa italiana por el otro", añadió.



Del Piero estuvo en la Web Summit como embajador global de Socios.com, la empresa creadora de los Fan Tokens, unos activos digitales que permiten a los aficionados conectar con sus equipos y participar en ciertas decisiones.



"Tiene mucho potencial (...) Puedes tener una relación diferente entre tú como aficionado y el club al que apoyas", aseguró el futbolista.



A través de la plataforma se pueden tomar decisiones como elegir el color de la segunda equipación o incluso "obtener recompensas": "Socios.com envía a dos fans a la ceremonia del Balón de Oro. O les da la oportunidad de jugar en un gran estadio como el Cívitas Metropolitano. Es algo único".



La Web Summit se celebra en Lisboa entre el 1 y el 4 de noviembre.