EFE

El argentino Rodrigo de Paul aseguró que, independientemente de lo que suceda el domingo en la final del Mundial, Argentina ya ha hecho historia estos últimos cuatro años, con la Copa América, la Finalísima y el récord de partidos invictos.



"Estos cuatro años no se van a olvidar, hicimos historia, con el récord de partidos invictos, dos títulos, uno en Inglaterra (Finalísima) y otro en Brasil (Copa América) y ahora en la final del Mundial. De lo primero soy consciente, de la final lo voy a procesar ahora", señaló el jugador del Atlético de Madrid.



De Paul dijo no tener preferencias entre Francia y Marruecos como rival en la final: "Cualquiera de los dos que nos toque será una final durísima, cada uno tiene lo suyo, cosas buenas y malas, es una final del Mundial, pero lo vamos a pelear".



El argentino dijo que no sintió ninguna de las molestias que ha arrastrado en los últimos días.



"Me sentí muy bien, no tuve ningún tipo de dolor. No hizo falta hablar con el cuerpo técnico porque entrené normal, estaba bien. Sé que ellos confían en mi, estoy contento de devolvérselo", aseguró.



Por ahora, el jugador dijo que no quiere hacer ninguna promesa en caso de victoria en la final. "El domingo hablamos, no quiero hacer ninguna promesa, el objetivo es ir despacito, partido a partido, si sale todo bien algo se hará".



De Paul afirmó que es importante que un equipo de América llegue a la final. "Estamos aquí, representamos a todo el continente, nos tenemos que apoyar para que allí el fútbol sea más grande".