EFE

Pablo Milad, presidente de la federación de fútbol Chileno (ANFP), anunció este viernes que apelará contra la decisión de la FIFA de desestimar la denuncia de Chile contra Ecuador por la presunta alineación indebida del defensa Byron Castillo, a quien se le atribuye ser colombiano de nacimiento.



Milad afirmó que la entidad espera "la fundamentación del fallo para preparar la apelación".



"El fallo no fue favorable, independiente de todas las pruebas fidedignas. Es sorprendente. Vamos a esperar la fundamentación, que va a orientar a la apelación que vamos a realizar. Posteriormente, ellos tendrán que fallar: si lo mantienen inalterable o si se abre una nueva ventana para Chile", dijo Milad a periodistas.



Agregó que la ANFP está dispuesta a usar todas las herramientas legales de que dispone y por eso también han decidido acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



"Es un proceso natural, cuando hay pruebas fundamentadas y legales. Vamos a seguir con la misma fuerza y convicción", expresó.



"Mi sensación es que vamos en el primer tiempo de un partido y vamos perdiendo 1-0. Aún queda el segundo tiempo", afirmó.



El abogado de la ANFP, el brasileño Eduardo Carlezzo, explicó que con la decisión de llevar el caso al TAS se busca poder tener una resolución en septiembre, ya que los plazos del Mundial, que empieza en noviembre, hacen que la decisión final deba tomarse de "forma urgente".



"Acabamos de solicitar los fundamentos. FIFA nos contestó y nos dijo que ya está redactando. Creo que lo tendremos en el final de la próxima semana. Ahí conoceremos la fundamentación, vamos a apelar y creo que 20 días después, tendremos la respuesta", añadió Carlezzo.



A su juicio, la decisión anunciada hoy por la FIFA "es normal". "Se aceptaba o se rechazaba. Lo importante es saber cómo llegó a eso. Cuando lo tengamos, lo explicaremos para ser lo más transparente posible", apostilló.



Advirtió que la desestimación expresada no desvía a la ANFP de su objetivo. "Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. No hay duda de que el jugador nació en Tumaco y son hechos graves", puntualizó.