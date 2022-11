EFE

Los brasileños Neymar y Marquinhos, ambos jugadores del PSG, que no pudieron unirse a tiempo a resto de la expedición que viajará a Qatar 2022 por un retraso en su vuelo desde París, lo hicieron una vez finalizado el primer entrenamiento preparatorio para la cita mundialista en las instalaciones de la Juventus.



El delantero y el defensa, claves e indiscutibles en el once de Brasil, no pudieron personarse en el primer entrenamiento junto al resto de los elegidos de Tite, el seleccionador brasileño.

🤩🇧🇷🚨 Así fue el primer entrenamiento de Brasil en Turín de cara a #Qatar2022 🏆🇶🇦🔥 pic.twitter.com/JCnAM4IBRg — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) November 14, 2022

Una primera sesión en la que solo saltaron al campo los tres porteros, Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City) y Weverton (Palmeiras); y un grupo reducido de once jugadores formado por Vinicius, Rodrigo, Militao (Real Madrid), Raphina (Barcelona), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Fred, Antony (Man. United), Pedro, Ribeiro (Flamengo) y Alex Sandro (Juventus), que no jugaron este fin de semana.



La buena noticia la puso Antony, que saltó al verde tras haberse perdido los últimos cinco partidos del United.



Los jugadores ha realizado una suave sesión que ha comenzado con un calentamiento y ha seguido con un rondo, una posesión con espacios reducidos y con trabajo específico por línea, separando a defensas, medios y delanteros.



Los atacantes mostraron su calidad con ejercicios que incluían finalización.

✈️🇨🇱



Enquanto a Seleção Principal trabalha em Turim para a estreia na @fifaworldcup_pt ...



... A Seleção Sub-20 chega ao Chile para dois amistosos na reta final antes do Torneio Sul-Americano Conmebol, em janeiro.



🗓️

🇧🇷 x 🇨🇱 - 17 e 20 de novembro.



📸: Adriano Fontes/CBF pic.twitter.com/b4LB4cl9Wy — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 14, 2022

Además, cinco jugadores de la Premier League como Richarlison (Tottenham), Bruno Guimaraes (New Castle), Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli (Arsenal), Fabinho (Liverpool) y Lucas Paquetá (West Ham) han salido a ver el entrenamiento pero no han hecho trabajo de campo, sin ni siquiera calzarse las botas, ya que tuvieron minutos este fin de semana.



Thiago Silva (Chelsea), Casemiro (United), Bremer y Danilo (Juventus) también realizaron trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones tras haber jugado este fin de semana en la Premier y en la Serie A.



El próximo entrenamiento La selección brasileña está previsto para las 15.00 hora local, seguido inmediatamente de una rueda de prensa. La 'Canarinha' estará en Italia hasta el sábado 19, cuando pondrá rumbo a Qatar, cinco días antes de su debut ante Serbia.