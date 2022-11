EFE

Bélgica se estrelló este viernes contra Egipto en su último partido para preparar el Mundial de Qatar 2022, un amistoso disputado en Kuwait en el que Los Faraones, que no están clasificados para la cita mundialista, se impusieron a los Diablos Rojos (1-2) con goles de Mostafa Mohamed y Trezeguet.



El primer tanto de los africanos llegó en el minuto 33, tras un error de Kevin de Bruyne en un control frente a su área que aprovechó Mostafa Mohamed. El segundo puñal subió al marcador nada más empezar la segunda parte, gracias a un hábil pase del atacante del Liverpool Mohamed Salah para Trezeguet, que sorprendió al contraataque a la defensa belga en el 46.



Los Diablos Rojos, que reclamaron dos penaltis que el árbitro no señaló, sólo encontraron la red de la portería de Los Faraones en el minuto 73, gracias a una internada por la izquierda del extremo del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, el mejor de los belgas, que sirvió al delantero del Lens Löis Openda.



Los de Roberto Martínez, que volarán este mismo viernes a Doha, arrancarán el Mundial el miércoles 22 de noviembre contra Canadá y se medirán el domingo 27 con Marruecos y el jueves 1 de diciembre con Croacia.



Los europeos, con más posesión (68 frente a 32 %) y ocasiones (8 tiros a puerta frente a 2) que Egipto, no fueron capaces de desactivar el muro defensivo de los africanos ni de mantener la concentración en la zaga, la línea más débil de la segunda selección del ránking FIFA, por detrás de Brasil, y tercera en el Mundial de Rusia 2018.



El correctivo infligido por la selección egipcia que dirige Rui Vitória a los Diablos Rojos añade incertidumbre a una selección que llega a Catar con su máximo goleador, Romelu Lukaku, tocado físicamente, y su capitán, Eden Hazard, con falta de ritmo de juego porque casi no tiene minutos en el Real Madrid.



Para suplir a Lukaku, Martínez probó en los primeros 45 minutos con Michy Batshuayi, delantero del Ferenbache que ejerce de primer suplente en Bélgica cuando falta el ariete del Inter de Milán, y en la segunda mitad con el atacante del Lens Löis Openda, autor del único gol de Bélgica.



Hazard, que salió de inicio y disputó 70 minutos hasta que fue sustituido por Thomas Meunier, se mostró participativo pero no desequilibrante en un duelo en el que entre los belgas, además de Carrasco, también destacó el guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois, que, pese a los dos goles encajados, firmó intervenciones que abortaron varios contraataques egipcios.