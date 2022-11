EFE

Paulo Dybala y Juan Foyth son las principales novedades en la lista de convocados presentada este viernes por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para el Mundial de Qatar 2022.



Pese a que se puso en duda su participación debido a la grave lesión sufrida a comienzos de octubre en Italia, el técnico incluyó el nombre de Dybala en una nómina liderada por el delantero del Paris Saint Germain Lionel Messi, que afronta su quinto Mundial.



Además de las principales figuras de la Albiceleste que ganó la Copa América en 2021 y la Finalissima 2022, Scaloni ha incluido al defensa Juan Foyth, quien acaba de reintegrarse a su actividad en el Submarino Amarillo tras la lesión de rodilla que le mantuvo de baja desde septiembre.

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪



Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022





Foyth no formó parte del equipo que salió campeón en Brasil y cortó una racha de 28 años sin títulos.

El que no está en la nómina, por lesión, es el centrocampista Giovani Lo Celso, una pieza clave del equipo.



Con su baja, se abre una vacante en el equipo titular. Tampoco aparece Ángel Correa, que suele ser citado por el seleccionador y quedó fuera por motivos futbolísticos.



El anuncio de los convocados lo hizo el propio Scaloni en un video que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales.



Tras dar los nombres, Scaloni aseguró que "ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta" y expresó su deseo de que los hinchas "lo estén también".



La Albiceleste, campeona del mundo en Argentina 1978 y México 1986 y subcampeona en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014, está encuadrada en el grupo C del Mundial, junto a Arabia Saudí, México y Polonia.



La cita mundialista tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre y Argentina debutará el día 22 contra los saudíes.



El 26 jugará ante México, que tiene como seleccionador al extécnico de la Albiceleste y del Barcelona Gerardo Martino, y el 30 cerrará su participación en la fase de grupos ante la Polonia de Robert Lewandowski.