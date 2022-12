EFE

Achraf Hakimi, defensa de la selección de Marruecos, manifestó este sábado, tras terminar en la cuarta posición del Mundial Qatar 2022 con una derrota 2-1 frente a Croacia, el orgullo y la satisfacción de todo el equipo por haber logrado "algo histórico" para el país y para África.



"Queríamos conseguir el tercer puesto para dar una alegría a nuestros aficionados después de un gran camino que hemos hecho, como es llegar a unas semifinales y a jugar el tercer y cuarto puesto. Tenemos que estar contentos y orgullosos. No pudimos darle esta última victoria, pero vamos con la cabeza alta", explicó.



"Esto no es sólo de Marruecos, es de un continente y un país entero apoyándonos. Hemos puesto un continente arriba, una bandera bien alto y estamos orgullosos del trabajo y todo el camino que hemos hecho", añadió el lateral del París Saint Germain, que calificó la cuarta posición como "algo histórico".



"Todos los jugadores se merecen un gran recibimiento. En Marruecos está súper contentos y súper orgullosos. No es fácil llegar a unas semifinales. Hay grandes selecciones que no han estado ahí", abundó.



También explicó que este rendimiento les da "energía" para la Copa África. "Vamos con mucha motivación y mucha confianza, después de lo que hemos conseguido ahora", dijo.