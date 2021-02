EFE

El estadio Parque Alfredo Víctor Viera, en Montevideo, será escenario este martes del primero de los 155 partidos que tendrá la sexagésima segunda edición de la Copa Libertadores, un torneo que acogerá durante 271 días de 2021 a 47 clubes de 10 países y cuya final se jugará el 23 de noviembre.

La denominada Primera Ronda o Fase Preliminar reunirá a seis equipos de Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay, emparejados en tres series, que jugarán por igual número de cupos entre martes y miércoles de esta semana, y los mismos días de la próxima.

El estadio Alfredo Víctor Riera, de propiedad del Montevideo Wanderers, ha sido cedido al Liverpool en esta oportunidad para recibir a los ecuatorianos de la Universidad Católica el día 23.

Un día después el César Vallejo peruano recibirá al Caracas y horas más tarde el Royal Pari boliviano se citará con el Guaraní paraguayo para concluir así la tanda de partidos de ida.

La edición de 2021 de la Copa Libertadores comenzará una semana después de lo previsto en principio por la Conmebol, y apenas 24 días después de haber proclamado al Palmeiras campeón de la versión de 2020 en un partido que ganó por 1-0 al también brasileño Santos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Las suspensiones temporales y los retrasos en el desarrollo de ligas y eliminatorias por causa de la pandemia del nuevo coronavirus ha impedido también definir de momento algunos de los equipos clasificados a las siguientes instancias de la Copa Libertadores que comienza.

Aún así, la Conmebol ha establecido que su fase de grupos, que reúne a 32 clubes distribuidos en 8 grupos, comenzará el 21 de abril.

El sorteo debía celebrarse en su totalidad el 5 de febrero, pero todavía está pendiente la conformación de algunos bombos de la fase de grupos porque Brasil y Uruguay aún están por concluir sus ligas y definir el orden de sus clasificados.

La Copa Libertadores de 2021 se disputará bajo el mismo formato que se utiliza desde que el certamen se anualizó en 2017.

Comenzará con la disputa de tres fases previas de eliminación directa que dará cupos a cuatro equipos que se sumarán a los veintiocho clasificados en forma directa para la fase de grupos.

Estas 32 formaciones se dividirán a través de un sorteo en ocho zonas de cuatro cada una. Las dos mejores por grupo accederán a los octavos de final y el tercero de cada uno pasará a engrosar la Copa Sudamericana 2021.

La fase final del torneo se disputará a series de ida y vuelta desde octavos hasta semifinales, mientras que la final se jugará a partido único en cancha neutral como ocurre desde 2019.

Partidos de ida de la Primera Ronda

Febrero 23: Liverpool (URU) vs Universidad Católica (ECU)

Febrero 24: César Vallejo (PER) vs Caracas (VEN)

Febrero 24: Royal Pari (BOL) vs Guaraní (PAR)

Partidos de vuelta de la Primera Ronda

Marzo 2: Universidad Católica (ECU) vs Liverpool (URU)

Marzo 3: Caracas (VEN) vs César Vallejo (PER)

Marzo 3: Guaraní(PAR) vs Royal Pari (BOL).