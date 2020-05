EFE

La Justicia Argentina le negó al futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa salir del país por 30 días por temor a que regrese a Colombia luego de ser acusado de violencia de género por golpear y maltratar a su exnovia.



“Hay tratativas de varios jugadores colombianos de contratación de un vuelo privado de repatriación. Las gestiones se están dando de manera conjunta con el consulado y con la tramitación aeroportuaria al efecto. Por ese motivo, el juez aceptó el pedido de la fiscalía”, reveló el portal Doble Amarilla.



El juez Horacio Hryb fue el encargado de dictar esta prohibición para el jugador de Boca Juniors, en una respuesta a un pedido elevado por el abogado de la denunciante Daniela Cortés, Fernando Burlando.





En diálogo con diversos medios de comunicación, el letrado había sentenciado que iba a "pedir la detención de Sebastián Villa", denunciado por amenazas, violencia de género y lesiones.



"Él quería que se fuera de la casa, en plena pandemia la quería dejar en la calle. Cuando ella toma la decisión de denunciarlo aparecieron las acusaciones de robo, extorsión y demás cosas. Esto es lamentable y me genera repugnancia, ya estamos tan acostumbrados a que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención", reiteró.



La Justicia le impuso al volante colombiano una restricción perimetral de 1.500 metros y le impidió tener contacto con la denunciante.



El jugador de Boca Juniors dijo en un vídeo en Instagram que no sabe "con qué intención se está publicando lo que se publicó" y que va a "aclarar la situación".



Boca Juniors se puso este martes "a disposición de la Justicia" y aseguró que tomará "las medidas que correspondan".