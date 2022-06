EFE

Con gol de penalti de Lucas Janson, Vélez Sarsfield se impuso este miércoles por 1-0 ante River Plate en el estadio José Amalfitani, en un partido válido por una de las series argentinas de los octavos de final de la Copa Libertadores.



El solitario gol de penalti de Janson en el minuto 15 le permitió al Fortín ponerse en ventaja en este cruce de equipos argentinos, de cara al partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles 6 de julio en el estadio Monumental.



Vélez salió determinado desde el inicio a imponer su estilo de juego eléctrico e intenso, pero en los primeros diez minutos River llegó dos veces con peligro a la portería defendida por Lucas Hoyos: en el minuto 6 Enzo Fernández remató por encima del travesaño y dos minutos después Julián Álvarez sacó un disparo que fue detenido por el portero local.



El club de casa no se entregó y en el minuto 13 un doble error de Héctor Martínez terminó con una falta sobre Janson, que el propio delantero cambió por gol en el penalti que ejecutó con tranquilidad a la izquierda del portero Franco Armani.



A partir de ese momento, River dispuso de una nueva opción a través de Braian Romero, que recibió una buena habilitación de Enzo Fernández en el minuto 31 pero que entre Gómez y Hoyos se encargaron de neutralizar.



Sobre el final del primer tiempo se vio la mejor versión del River de Gallardo que pudo empatar en el minuto 38 con una combinación entre José Paradela y Álvarez que terminó con un débil remate del delantero a las manos de Lucas Hoyos.



En el segundo tiempo, River contó con el ingreso del colombiano Juan Fernando Quintero en lugar de Esequiel Barco pero que no impactó de forma tan positiva en el juego de la visita.



Vélez creció con el correr del complemento y tuvo tres opciones claras para aumentar la ventaja: a los 52 Lucas Pratto contó con un mano a mano ante Armani que definió mal, en el 66 fue el ingresado Abiel Osorio que no pudo terminar una gran jugada y tres minutos después fue el mismo Osorio que no pudo empujar al gol un exacto pase que exigió otra aparición del portero del Millonario.



En el último minuto fue Vélez que pudo haberse ido con una ventaja mayor luego de que Osorio le ganó un duelo a Enzo Pérez y sacó un disparo que dio en el travesaño.