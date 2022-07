¡GOOOOO... NO!



El VAR le dice a River que no



🍿 No te pierdas el 🇦🇷 River Plate vs. Velez Sarsfield 🇦🇷 en vivo por la vuelta de los octavos por beIN SPORTS Ñ.



#Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/ciSE4JUktt