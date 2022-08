EFE

Vélez Sarsfield selló este miércoles su pasaporte a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que se citará con Flamengo, tras derrotar a domicilio por 0-1 a Talleres de Córdoba en el encuentro de vuelta de la serie argentina.



Un gol de Julián Fernández en el minuto 78 permitió al Fortín ampliar la ventaja que había sacado la semana pasada, cuando se impuso por 3-2 en su estadio José Amalfitani,del barrio porteño de Liniers.



Luego de la tensión vivida en el encuentro de ida con los simpatizantes cordobeses, la serie argentina tuvo un especial foco en los 1.100 agentes de la Policía que custodiaron este encuentro que no tuvo permitido la presencia de público visitante en las tribunas del estadio Kempes.



Vélez Sarsfield, campeón de la Copa Libertadores en 1994 con el entrenador Carlos Bianchi, llegó a este encuentro con la misión de plantear un partido ofensivo.



Vélez marcó en el minuto 3 de juego a través de Lucas Pratto, pero el árbitro paraguayo Eber Aquino no concedió el gol tras consultar el VAR, donde quedó en evidencia una mano de Lucas Janson.



Talleres tomó el control del juego pero sin la claridad necesaria para vulnerar la defensa del equipo visitante y hacer caer la portería de Lucas Hoyos.



Los locales demostraron más ganas que claridad para igualar la serie.



En el inicio de la segunda parte una llegada de Rodrigo Garro que no fue justo despejada al tiro de esquina y luego un cabezazo poco preciso del propio Valoyes fueron las opciones del equipo local impulsado por el aliento de su público.



A los 58 minutos Leonardo Jara quedó tendido en el campo por un golpe en la cabeza y debió ser asistido por el médico y, en la misma jugada Federico Girotti dio un mal paso y sufrió una lesión en el tobillo derecho que le valió ser reemplazado por el uruguayo Michael Santos.



Apenas unos minutos después una falta de Francisco Ortega sobre Garro valió un nuevo llamado del VAR para evaluar una posible expulsión pero Eber Aquino determinó que era una jugada sólo de amonestación.



Y sobre el minuto 78, Vélez logró sentenciar la serie con una buena recuperación del balón de Máximo Perrone que le permitió. Lucas Janson habilitar al ingresado Julián Fernández, que tras eludir a Guido Herrera empujó el balón al fondo de la red.



Fue la estocada definitiva del mismo jugador que siete días antes había puesto el definitivo 3-2 en el estadio de Liniers para que Vélez acceda a semifinales de la Copa Libertadores.



En esta instancia el rival de Vélez será Flamengo, que se impuso con autoridad por un global de 3-0 ante Corinthians, tras el 0-2 a domicilio de la ida y el 1-0 como local de la vuelta.