Este jueves en beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y beIN XTRA, sigue toda la acción de la Copa Libertadores. Este es el horario y cómo ver los juegos por los grupos A, B, D, F, G y H.

Racing Club vs. Nacional

beIN SPORTS en Español / 4PM ET - 1PM PT

Nacional, que lidera el campeonato uruguayo y tiene a su goleador y capitán Gonzalo Bergessio en un gran momento, visitará este jueves en la tercera jornada del Grupo 6 de la Copa Libertadores al Racing Club argentino, que no juega desde hace medio año y sufre tres bajas por coronavirus.

Argentinos y uruguayos lideran el Grupo 6 con seis puntos cada uno porque vencieron a Estudiantes de Mérida y a Alianza Lima, que no sumaron puntos.

Nacional es líder del torneo uruguayo tras doce jornadas con 23 puntos, dos más que Rentistas (que debe 70 minutos de un partido suspendido por lluvia).

Desde la vuelta del fútbol, disputó nueve partidos y no perdió ninguno.

El delantero argentino Gonzalo Bergessio es el goleador del torneo con diez goles.

También se destaca en la delantera Sebastián 'Papelito' Fernández, con pasado en el fútbol argentino y español.

Los dirigidos por Gustavo Munúa vencieron el domingo a Danubio por 2-0 y llegan motivados al duelo con 'la Academia'.

La principal preocupación de los uruguayos es que en Argentina los casos de coronavirus siguen en aumento.

"Estamos en un estado de alerta y tomaremos el máximo de precauciones. Tenemos que cumplir a rajatabla todos los protocolos. Estamos en eso y trataremos de cerrar todo para que no suceda nada. Sí crea incertidumbre los casos positivos en Racing, no sé si de miedo pero de posibilidades de contagio, está abierta la posibilidad de contagio", dijo Jorge Giordano, secretario técnico de Nacional, en diálogo con ESPN.

En el último mercado de pases dejó el club el delantero Cristian Duma.

Racing Club, por su parte, sufrió tres bajas por coronavirus, la última de ellas esta semana.

Primero dieron positivo el lateral derecho Iván Pillud (uno de los referentes del equipo) y el centrocampista juvenil Lucas Núñez.

Esta semana se sumó a la lista el volante derecho Matías Zaracho, quien también estará ausente ante Alianza Lima, el 23 de septiembre.

Además, el portero suplente Javier García no renovó su contrato y fichó por Boca Juniors, por lo que el club contrató al también arquero Matías Ibáñez.

En los últimos entrenamientos el técnico, Sebastián Beccacece, paró un equipo con tres delanteros: Héctor Fértoli, Nicolás Reniero y el goleador e ídolo Lisandro 'Licha' López, de 37 años.

En la cuarta jornada, Nacional visitará el 22 de septiembre al Estudiantes de Mérida y Racing Club jugará, al día siguiente, ante Alianza Lima en Perú.

Sao Paulo vs. River Plate

beIN SPORTS en Español / 6PM ET- 3PM PT

El Sao Paulo brasileño, con importantes bajas como las de Dani Alves y el goleador Luciano, necesita de una victoria el jueves en casa frente a un River Plate argentino sin ritmo, tras seis meses sin jugar, para asumir el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores.

El conjunto paulista es el tercero en la clasificación del Grupo D pero una victoria por cualquier marcador el jueves en el estadio Morumbí puede dejarlo en el primero, con seis puntos, los mismos que tiene el LDU ecuatoriano tras vencer anoche a domicilio al Binacional peruano, y ayudarle a sacar una ventaja de tres puntos sobre el River, actualmente segundo con tres unidades.

Al Sao Paulo del técnico Fernando Diniz le interesa la victoria debido a que en las próximas jornadas tan solo le restará un partido en casa y tendrá que hacerle difíciles visitas al LDU y al propio River, con los que disputa directamente la clasificación a octavas de final.

Diniz no podrá contar con el delantero Luciano, la estrella del Sao Paulo, debido a que el actual goleador del equipo tiene que cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado en un partido de la Libertadores en marzo pasado, cuando aún era jugador del Gremio brasileño.

Tampoco podrá tener a su centrocampista y capitán, el veterano Dani Alves, aún lesionado, ni al volante Igor Liziero, sometido a una cirugía en un tobillo la semana pasada, y parece haber condenado al olvido al lateral español Juanfran.

En contrapartida, el delantero Pablo, una de las principales esperanzas de gol de los paulistas, ya volvió a los entrenamientos tras haber superado una lesión en la columna y es el favorito a ocupar el lugar de Luciano.

Pablo viene entrenando con normalidad pero aún no alcanzó su mejor forma física por lo que aún no ha sido confirmado como titular para el partido. En caso de que no esté entre los once iniciales las opciones que le quedan a Diniz son Helinho y Paulinho Boia.

El Sao Paulo, tercero en la clasificación del Campeonato Brasileño tras haber disputado diez partidos en poco más de un mes, tendrá la ventaja de medirse a un River Plate que no juega desde marzo, cuando el fútbol fue suspendido en Argentina por la pandemia del coronavirus, y que ha limitado su preparación a pocos entrenamientos colectivos.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ha reiterado su protesta por tener que volver a la Libertadores con una diferencia tan grande en la preparación física de ambos clubes, pero la víspera se limitó a decir que el club argentino estará presente en Brasil para jugar y no para hacer más preguntas.

¡Listos para viajar a Brasil! ☑️



📋 Nómina de convocados para enfrentar este jueves a @SaoPauloFC. #VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/Dht3hhqXDx — River Plate (@RiverPlate) September 15, 2020

"No nos vamos a hacer muchas preguntas. Iremos a Brasil a jugar. Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa al Sao Paulo", dijo Gallardo en una rueda de prensa que ofreció a través de Zoom por los canales oficiales de River.

"Es difícil comparar, pero Sao Paulo no tiene la culpa de tener más entrenamientos y partidos. Iremos a competir en las condiciones en que estamos, hay ganas de jugar, vamos con el deseo de activarnos y desde ese punto de vista haremos lo mejor posible", agregó.

Gallardo no podrá contar el jueves ni con el atacante Lucas Pratto por lesión ni con el lateral Milton Casco, que fue diagnosticado con COVID-19.

De entre los 29 inscritos por el River Plate para la Libertadores tampoco están en condiciones para el partido en Brasil Elías López, Augusto Aguirre, Franco Petroli y Benjamín Rollheiser.

Por eso Gallardo anunció una delegación de 23 convocados para el partido que confirma el regreso de Jorge Moreira e incluye los juveniles Santiago Sosa, Federico Girotti y Lucas Beltrán.

Defensa y Justicia vs. Delfín

Gratis en beIN XTRA / 6PM ET - 3PM PT

El Defensa y Justicia dirigido por Hernán Crespo, que está último en el Grupo 7 de la Copa Libertadores sin puntos, perdió una docena de jugadores y considera un "milagro" pasar de ronda, recibirá este jueves a Delfín, que sufre en la Liga ecuatoriana y cambió de entrenador por los malos resultados.

El Grupo 7 lo lidera el Santos brasileño con seis puntos, seguido por el Olimpia paraguayo con cuatro, Delfín con uno y Defensa y Justicia, sin unidades.

"Creo que podemos tener complicaciones de mitad para adelante porque se fueron (Juan Martín) Lucero, (Rubén) Botta y Neri Cardozo. Eran tres jugadores claves en nuestro funcionamiento. Se fueron 12 en total. Están dadas todas las condiciones para que nos vaya mal y eso tiene que alimentar nuestro desafío. Pasar de ronda sería estar cerca de un milagro", dijo Crespo al canal TyC Sports.

"Vamos a jugar un partido de fútbol. Vamos para adelante. Vamos a hacer lo mejor que podamos, lo que tengamos, lo vamos a dar. Mientras se pueda, vamos a soñar", añadió el exdelantero de la selección argentina.

Conferencia Pre partido de @Crespo @Libertadores

"Representamos a un Barrio que lucha mucho el día a día, son un ejemplo para nosotros con las dificultades y tenemos la responsabilidad de representarlos de la mejor manera" pic.twitter.com/AxM8msH54q — Defensa y Justicia (desde casa🏡) (@ClubDefensayJus) September 16, 2020

Para suplir las bajas que sufrió en el ataque en este mercado de pases, 'el Halcón' fichó a los delanteros Ciro Ruiz y Braian Romero y sumó cedido al atacante uruguayo Miguel Merentiel.

Defensa y Justicia intentó incorporar también al delantero de Boca Juniors Walter Bou, pero la negociación se detuvo a último momento.

Crespo asumió como entrenador de Defensa y Justicia en enero y su equipo perdió en la Libertadores ante Santos (1-2) y Olimpia (2-1).

Delfín, el vigente campeón ecuatoriano, no atraviesa un buen momento en la Liga de su país.

¡Gracias amigos! 🤝 Seguro será un gran partido😎



¡Nos vemos mañana! 🇦🇷🇪🇨 https://t.co/afE5GQeh0r — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) September 16, 2020

Los malos resultados hicieron que los directivos despidieran a principios de este mes al entrenador argentino Carlos Ischia y contrataran en su lugar a su compatriota Miguel Ángel Zahzú.

Delfín está noveno con 14 puntos, a 14 del líder, Independiente del Valle, que este domingo le ganó por 4-2 pese a comenzar 0-2 abajo.

Este partido fue el debut de Zahzú, el tercer técnico del equipo en esta temporada.

Además, los centrocampistas Richard Calderón y Martín Alaniz dejaron el club en el último mercado de pases.

Tras coronarse campeón de la Liga ecuatoriana por primera vez en su historia, el 'Cetáceo' sufrió la partida de la mayoría de sus figuras y del entrenador argentino Fabián Bustos, que pasó al guayaquileño Barcelona.

En la cuarta jornada, Defensa y Justicia recibirá a Olimpia el 23 de septiembre y al día siguiente Delfín recibirá al Santos.

Independiente del Valle vs Flamengo

beIN SPORTS CONNECT 4 / 8PM ET - 5PM PT

El enfrentamiento de mañana, jueves, entre Independiente del Valle y el Flamengo de Brasil, supone también el enfrentamiento entre los campeones de la Copa Sudamericana y de Copa Libertadores de 2019, respectivamente, tras un parón de seis meses debido a la pandemia del coronavirus.

Los equipos saldrán invictos al estadio de Liga de Quito, "Rodrigo Paz", por resolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) ante las exigencias de los protocolos de bioseguridad.

Independiente goleó 0-3 a domicilio de Barcelona y derrotó por 3-0 al Junior de Barranquilla, en Quito, en el Grupo A.

Flamengo se impuso por 1-2 contra Junior en Barranquilla y 3-0 sobre Barcelona en Brasil.

Por si fuera poco en el nivel de los enfrentamientos, en las áreas técnicas se producirá el duelo entre los españoles Miguel Ángel Ramírez, del Independiente, y Domènec Torrent, de Flamengo.

Torrent reemplazó en julio de este año al portugués Jorge Jesus que se vinculó a Benfica, de Portugal, después de dejar un legado de cinco títulos al Flamengo, entre los que se destaca la pasada Libertadores, en una final inolvidable contra River Plate, de Argentina.

Los "Rayados del Valle", como también le dicen al Independiente, comparte el liderato del torneo local con Liga de Quito, con 28 puntos cada uno.

En la reciente fecha perdía por 0-2 ante Delfín y terminó imponiéndose por 4-2 en una gran remontada.

El cuadro local estará comandado por el mundialista panameño en Rusia 2018, el atacante Gabriel Torres, máximo goleador de la actual temporada en Ecuador, con 12 anotaciones.

Si bien Flamengo no contará con el portero Diego Alves, tendrá como sus máximos exponentes en ataque a Bruno Henrique y Gabriel Barbosa o "Gabigol", sin descartar a Pedro.

Torrent también tendrá en cuenta al defensa chileno Mauricio Islas, en lo que sería el debut para ambos integrantes de Flamengo en la Copa Libertadores.

La sorpresa en base a la velocidad física y mental de los atacantes del "O Mais Querido do Brasil", como también le dicen a Flamengo, se impondría en cualquier momento del partido, debido a los riesgos, hasta exagerados, del sistema defensivo del local por intentar salir jugando desde su propio arco.

Libertad vs. Boca Juniors

beIN SPORTS en Español / 8PM ET - 5PM PT

Boca Juniors informó este miércoles que sometió a sus jugadores a nuevos controles y que todos los futbolistas que viajarán a Paraguay para jugar el jueves ante Libertad en la tercera jornada de la Copa Libertadores "dieron negativo" de coronavirus.

"Boca Juniors informa que este lunes se sometió al plantel profesional de fútbol a los test de PCR de rigor en el laboratorio del CEMIC y todos los casos dieron negativo, por lo que cada uno de los miembros de la delegación que este miércoles viaja a Paraguay está en condiciones de hacerlo sin ningún riesgo para la salud", dijo el club a través de un comunicado.

"Todos los integrantes del plantel tienen el alta médica por COVID-19 firmada por médico especialista en Infectología y certificado de aptitud física, según los estudios cardiológicos y clínicos realizados", añade el texto.

⚽💪 A dos días de la reanudación de la Copa Libertadores, el plantel completó una nueva jornada de trabajo en Ezeiza.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/740NIe0MAm — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) September 15, 2020

Los jugadores cuyos resultados fueron positivos "se quedarán en Argentina hasta terminar de cursar el aislamiento correspondiente indicado por las autoridades sanitarias y cumplir con los nuevos test y estudios del caso para determinar la aptitud".

Boca Juniors había sufrido un brote de contagios y, como algunos jugadores dieron positivo aún después de 14 días de contraer la enfermedad, los directivos solicitaron que puedan disputar el partido al considerarlos positivos que no contagiaban.

Libertad expresó su "indignación" por lo que consideró un "trato diferenciado y de favor" hacía Boca Juniors por parte de la Conmebol.

El órgano rector del fútbol sudamericano dijo que, transcurrido el periodo de contagio, los jugadores con resultados aún positivos podían jugar los partidos.

Barcelona vs Junior

beIN SPORTS en Español - beIN SPORTS CONNECT 6 / 10PM ET - 7PM PT

El ecuatoriano Barcelona y el colombiano Junior saltarán este jueves a la cancha del primero con bajas sensibles en sus plantillas y con la urgencia por ganar el primer encuentro en la disputa de la tercera fecha del Grupo A de Copa Libertadores de América.

Barcelona debutó con derrota de local por 0-3 ante Independiente del Valle, también de Ecuador, y por 3-0 en su visita al brasileño Flamengo, mientras Junior cayó por 1-2 en Colombia ante Flamengo y por 3-0 en su visita al Independiente del Valle, en Quito.

Barcelona echará de menos al goleador de la actual Libertadores, el atacante ecuatoriano Fidel Martínez, con 8 tantos, que dejó al cuadro para vincularse al fútbol chino.

También extrañará al defensa Mario Pineida, aún con dos partidos de suspensión en Copa. Se perderán también el encuentro de mañana, los centrocampistas, el uruguayo Bruno Piñatares, el argentino nacionalizado ecuatoriano Damián Díaz y el atacante uruguayo Jonathan Alvez por la acumulación de tres tarjetas amarillas.

Pero recuperará al portero Javier Burrai de una delicada lesión en el rostro, sufrida en el partido por la fase tres de repesca del torneo continental contra el paraguayo Guaraní.

En el torneo local, Barcelona marcha en el tercer puesto, tras la reaparición el pasado 14 de agosto, tiempo en el que disputó ocho encuentros, lo que podría perjudicar en el rendimiento del equipo en el partido de mañana.

Por su parte, el cuadro colombiano se quedó sin el entrenador Julio Avelino Comesaña, a pocos días del duelo contra Barcelona y en su lugar estará la exfigura colombiana Amaranto Perea.

📝| #Libertadores | ¡Nuestra nómina de 2️⃣3️⃣ viajeros para ir en busca del triunfo en Guayaquil ante Barcelona SC. Vamos juntos hasta el final.#VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/u719jZ0dHv — Club Junior FC (@JuniorClubSA) September 16, 2020

Bajo la dirección técnica de Comesaña, el cuadro "Tiburón", como es conocido Junior, ganó la Superliga de Colombia, en la final que disputó contra el favorito América de Cali.

El enfrentamiento de mañana marcará el futuro de ambos, pues una nueva derrota reducirá la posibilidad para acceder a octavos de final, por lo que "será vital ganar", aseguró el portero barcelonista Javier Burrai.

El partido de este jueves debió disputarse el pasado 19 de marzo, pero se suspendió el torneo días antes por la expansión en todo el continente de la pandemia de la COVID-19.

Junior repitió en forma consecutiva participaciones en Copa Libertadores entre los años 2017 y 2020, de las dieciséis ocasiones en que actuó en el torneo continental, mientras Barcelona acumula 26 participaciones.

Guaraní vs. Tigre

beIN SPORTS CONNECT 7 / 10PM ET - 7PM PT

El Guaraní se enfrentará este jueves al Tigre en la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, con los paraguayos fogueados en el torneo local y los argentinos con apenas semanas de preparación tras seis meses sin competición.

En el cómputo de la Libertadores, el Aborigen marcha con tres puntos, tras su triunfo (2-0) en casa ante el Bolívar y de la caída (3-1) en su visita al Palmeiras; mientras que el Tigre viene de perder ante estos dos equipos, en ambos casos por 2-0.

El equipo de Gustavo Costas saldrá al asunceno Defensores del Chaco con el resultado sabido del choque de este miércoles en La Paz entre el Bolívar, con el que comparte el segundo lugar, y Palmeiras, líder en solitario con seis enteros.

Los de Costas se encuentran desde hace dos meses en competencia en la zona alta del torneo Apertura, aunque con escasas posibilidades de alcanzar el título que ya acaricia Cerro Porteño.

De la plantilla ante Tigre sólo está descartado el delantero Raúl Bobadilla, recuperando de una lesión fibrilar, y la novedad podría ser su nuevo refuerzo Cecilia Domínguez, antes en el argentino Independiente.

Por su parte, el Matador que dirige Néstor Gorosito está alejado de las canchas desde la suspensión de la categoría de Ascenso, a mediados de marzo pasado, y llegará a Paraguay con dos semanas de preparación y libre de casos de contagios por COVID-19.

Durante el receso de pandemia, el Tigre licenció a varios jugadores y fichó a otros tantos e inscribió 40 atletas, el máximo permitido por la Conmebol por la situación sanitaria, entre los que destaca la vuelta del volante Román Martínez.