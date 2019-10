GOAL

Desde que volvió a la Argentina que el futuro de Carlos Tevez es uno de los temas de mayor preocupación en Boca . Entre rumores de retiro y desmentidas del propio jugador, la hora de la verdad está cada vez más cerca. Y la intención del jugador no coincidiría con los planes del club.

"Todavía nadie se me acercó a preguntarme qué voy a hacer. Cuando me vengan a consultar, veremos qué hacer. Quiero disfrutar como si fuese mi último año" , dijo el Apache en mayo pasado y abrió la polémica. De hecho, antes de viajar a la pretemporada que realizó el plantel a mediados del 2019 en Estados Unidos, que se suponía sería la última, se explayó: "De lo que estoy seguro es que no voy a jugar en otro equipo que no sea Boca. No depende de mí ni de Boca, hay una nueva dirigencia que viene, con todo lo que es eso. Las ganas están, yo estoy muy bien".

HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO

El vínculo de Tevez con Boca finaliza en diciembre de 2019 , por lo que estos últimos meses serían los últimos en la institución. "No me voy a retirar, eso lo tengo claro. Estando bien como estoy, no pienso en dejar el fútbol. Si a fin de año siento que el cuerpo no me da más, quizás lo pensaré, pero ahora no . Me gustaría seguir en Boca, siempre dije que quiero retirarme acá" , indicó el propio Carlitos en junio. Sin embargo, en el contexto actual, parece muy difícil que pueda cumplir ese deseo de continuar.

¿Y LA RENOVACIÓN?

Al ser un año electoral, ningún dirigente quiso ni quiere tomar la responsabilidad de acordar un nuevo vínculo sin saber si seguirán o no en la institución . Además, habría que renegociar los términos, ya que el club no está en condiciones siquiera de igualar el alto valor del contrato que tiene actualmente. Así lo reconoció Daniel Angelici en junio: " Yo le haría un contrato de por vida, pero el club no es mío. Los socios elegirán una conducción y se lo dejaré a las próximas autoridades para que analicen. Él tiene ganas de seguir ".

Luego de una nueva eliminación de la Copa Libertadores ante River y de cara a las elecciones que se realizarán en diciembre, el Apache estaría con un pie y medio fuera de Boca: según informó TNT Sports, no hay intenciones ni desde el oficialismo ni desde la oposición de que el delantero renueve su contrato. ¿Se retirará o, contrario a lo que dijo en mayo, buscará otro club?