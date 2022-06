EFE

Los equipos argentinos Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe igualaron 1-1 en el encuentro de ida de una de las dos series argentinas de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputó este miércoles en el estadio Mario Kempes de Córdoba.



Ramón 'Wanchope' Ábila abrió el marcador para el visitante en el minuto 61, mientas que Alan Steven Franco estableció la definitiva igualdad en el minuto 87.



Tras este empate la serie argentina se definirá el próximo miércoles 6 de julio en el Brigadier Estanislao López de Santa Fe.



Los porteros Guido Herrar e Ignacio Chicco fueron los grandes responsables de mantener el cero en el marcador con grandes intervenciones que no permitieron que el tanteador se abriera.



La situación que sacudió los primeros minutos de juego fue la lesión del uruguayo Michael Santos, que por una lesión debió retirarse a los 17 minutos para dar su lugar a Federico Girotti en la ofensiva.



Facundo Farías en ofensiva junto con Héctor Fértoli y el ingresado Girotti fueron algunos puntos altos de ambos equipos para poder abrir el tanteador pero las actuaciones de los porteros fue clave para que el cero no se moviera del tanteador.



En el comienzo del segundo tiempo llegó el primer tanto del encuentro en el minuto 61 cuando un centro perfecto del ingresado Luis Miguel Rodríguez encontró un golpe de cabeza certero de frente por parte de Ramón Ábila dejó sin reacción al portero Guido Herrera para que los dirigidos por Julio César Falcioni se pusieran al frente.



Talleres reaccionó pero no encontraba la fórmula para empatar el encuentro, en una empresa que recién consiguió en el minuto 87 cuando el equipo cordobés repitió la fórmula del gol de Colón: centro de Enzo Díaz y la llegada del ecuatoriano Alan Franco para convertir con un golpe de cabeza que entró por el segundo palo de la portería defendida por Ignacio Chicco.



De esta manera la serie argentina quedó abierta para resolver el pasaporte a cuartos de final, que se definirá el próximo miércoles en Santa Fe.