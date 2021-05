EFE

El partido que debían disputar este miércoles Independiente Santa Fe y River, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, fue suspendido a partir de la situación social que atraviesa Colombia. Tras una reunión entre la CONMEBOL y las autoridades de Armenia, la ciudad que debía recibir el partido, se resolvió que no estaban dadas las garantías para disputar el encuentro, que ahora deberá ser reprogramado en medio de un calendario muy apretado.

A falta de confirmaciones, la Confederación Sudamericana trabaja a contrarreloj para intentar trasladar el partido al jueves en Asunción, donde ya está definido que jugarán ese mismo día los otros dos equipos argentinos que debían presentarse en el país cafetero, Argentinos Juniors y Lanús: el Bicho visitará a Atlético Nacional por el Grupo F y el Granate jugará contra La Equidad por la Sudamericana en la capital paraguaya.

Desde hace varios días, Colombia vive constantes jornadas de protesta contra el gobierno nacional y, si bien la mayoría han sido actos legítimos de marcha pacífica, en algunas ciudades han terminado en enfrentamientos con la policía, que incluso han llegado a dejado a dejar saldos de fallecidos. Armenia es uno de los fuertes foco de conflicto, al punto de que este lunes ya se había suspendido el partido que debían disputar Atlético de Cali y Deportes Quindío por el torneo de ascenso en el estadio Centenario, mismo escenario en el que jugarán Santa Fe y River este miércoles.

ATENCIÓN!



Se suspende Independiente Santa Fe - River por la Libertadores por la situación en Colombia.



El plantel que conduce Marcelo Gallardo no viaja y los jugadores ya están regresando a sus domicilios.



El equipo argentino espera directivas de la CONMEBOL. pic.twitter.com/Vxg0Z70gL7 — VarskySports (@VarskySports) May 4, 2021

El lunes, desde el club colombiano habían salido rápidamente a confirmar que el encuentro internacional se disputaría con normalidad, lo que generó una respuesta popular: a través de las redes sociales se llamó a una protesta en las inmediaciones del estadio en las horas previas al encuentro, en busca de evitar su disputa.

Ante esta convocatoria, las autoridades locales anunciaron públicamente que harían todo lo posible para seguir adelante con el encuentro: "El partido se juega en Armenia, no podemos darnos el lujo de no recibir a River. Habrá un operativo de seguridad superlativo y los anillos de seguridad serán ampliados para que los manifestantes no lleguen al estadio", aseguró en declaraciones a TyC Sports James Padilla García, director del Instituto Municipal del Deporte de la ciudad.

Sin embargo, más allá de los dichos del funcionario, fue el propio alcalde de Armenia el que reconoció a CONMEBOL que no podrían garantizar la seguridad necesaria para la disputa del encuentro y que era necesario un refuerzo de efectivos policiales, que no pudo ser asegurada. De esta manera, el plantel de Marcelo Gallardo canceló el vuelo charter que tenía previsto para este martes a las 16 y está a la espera de una resolución.