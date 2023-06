EFE

El Sporting Cristal Peruano sorprendió al vencer en la altitud de La Paz por 1-2 al The Strongest boliviano tras remontar un resultado adverso con un jugador menos y enviar a los locales al último puesto del grupo D de la Copa Libertadores, dejándoles casi sin posibilidades de aspirar siquiera a un milagro para pasar a la Sudamericana.



Los 'atigrados' comenzaron ganando con una anotación del argentino Enrique Triverio en el minuto 13, pero el brasileño Brenner Marlos igualó en el minuto 23 y el ecuatoriano Washington Corozo sentenció en el 80.



Con este resultado, The Strongest cayó del segundo al cuarto lugar y quedó con 6 unidades, mientras que el Sporting Cristal subió al tercer puesto al sumar los mismos 7 puntos que el River Plate argentino, que será el próximo rival de los bolivianos en la sexta y última fecha de la fase de grupos.

🤩🇵🇪 ¡Ganó @ClubSCristal! Como visitante, se lo dio vuelta a @ClubStrongest y sigue con vida en el Grupo D de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/wm89mVraA0 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 8, 2023





El líder del grupo es el Fluminense, que tiene 9 unidades pese a haber caído esta jornada por 2-0 ante el River Plate.



El Tigre paceño intentó asfixiar a la Máquina Celeste peruana desde el inicio con llegadas sobre todo de su goleador Quique Triverio.



Los intentos rindieron frutos en el minuto 13, con una combinación perfecta entre el colombiano Michael Ortega, el argentino Luciano Ursino y el boliviano Jaime Arrascaita para que Triverio haga lo suyo.



Los peruanos se animaron luego con dos llegadas posteriores que el meta boliviano Guillermo Billy Viscarra pudo controlar, pero la suerte se terminó en el minuto 23.

🤩👉 ¡El gol del empate para @ClubSCristal! Buena definición de Brenner para darle vida al conjunto peruano en el Grupo D de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/3XaWBJzB49 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 8, 2023

Los 'atigrados' permitieron un desborde de Joao Grimaldo que pudo conectar con Brenner para igualar el marcador en el minuto 23.



En el minuto 31, el plantel dirigido por el brasileño Tiago Nunes se quedó con diez jugadores por la expulsión por doble amarilla de Gianfranco Chávez.



Los nervios en ambos planteles se tradujeron en la imprecisión de los locales y el juego brusco de los visitantes que empezaron a recibir sendas amonestaciones.



El poderío mostrado por el equipo del argentino Claudio 'El Pampa' Biaggio al iniciar el encuentro se apagó hacia el final de la primera mitad, en la cual el Sporting Cristal le complicó las cosas.



A sabiendas de que precisaba un triunfo por el resultado en el Monumental en Buenos Aires, el Tigre salió a la caza de su rival en la segunda mitad del encuentro, buscando insistentemente y por momentos con desesperación el arco custodiado por el peruano Renato Solis.

⭐️🏆 ¡Una definición perfecta para dar vuelta el resultado con uno menos! @ClubSCristal se llevó los tres puntos de Bolivia.#LaMagiaDeVerdad pic.twitter.com/cm3kYUFXZO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 8, 2023

La Máquina Celeste se salvó en el minuto 66, cuando un remate de Ortega pegó en el poste izquierdo de la valla.



Las llegadas de Triverio, Ortega, Quiroga y Torres fueron constantes, pero el Tigre no encontraba la ruta hacia el gol.



El The Strongest pagó caro la imprecisión, pues el Sporting Cristal tomó ventaja con un contragolpe letal de su capitán, Yoshimar Yotún, y su pase posterior para que Corozo convierta en el minuto 80.



El estadio Hernando Siles paceño enmudeció, el Tigre perdió el rumbo y 'El Pampa' Biaggio no ocultó su enojo tras el gol del celeste peruano.



El árbitro uruguayo Esteban Ostojich expulsó a Chávez y mostró la tarjeta amarilla a Carlos Roca, Gerald Távara, al técnico Nunes y a Corozo