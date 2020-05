EFE

Internacional y Gremio reanudaron este martes sus entrenamientos bajo unas "estrictas" medidas de prevención contra el coronavirus, después de la publicación de un decreto de la Alcaldía de Porto Alegre mediante el cual autorizó la retomada de las actividades por parte de los clubes.

En plena pandemia del coronavirus, que ya deja más de 7.300 muertos y 107.000 infectados en el país, los eternos rivales futbolísticos del sur de Brasil reiniciaron sus actividades bajo un "estricto protocolo" de seguridad y una serie de adaptaciones en sus respectivos complejos deportivos para proteger a jugadores y al resto de profesionales de cada club.

"Hemos montado un protocolo basado en la seguridad de la salud de los jugadores. Montamos tiendas al aire libre, donde se hace la evaluación médica en búsqueda de síntomas", explicó el médico del Internacional, Luiz Crescente, en un comunicado.

Grupo colorado retornou aos treinamentos no CT Parque Gigante. Seguindo todos os protocolos e cuidados com atletas, comissão e funcionários, o elenco faz as primeiras atividades nesta manhã. #VamoInter pic.twitter.com/jCbMcMazIw