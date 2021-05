EFE

El Racing Club argentino se impuso por 3-0 ante Rentistas de Uruguay se aseguró el primer lugar de la Zona E de la Copa Libertadores luego de finalizar invicto la fase de grupos con cuatro triunfos y dos empates.



Tomás Chancalay convirtió los tres tantos de la 'Academia' argentina, que finalizó con 14 puntos y tres de ventaja sobre Sao Paulo, flamante campeón paulista, que también accedió a los octavos de final del certamen sudamericano.



El Sporting Cristal peruano, con cuatro unidades terminó tercero y disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras Rentistas quedó eliminado tras acumular tres puntos.

⏱ ¡Final del partido!



🇦🇷⚽🇺🇾 @RacingClub goleó 3-0 a @RENTISTASSAD con tres tantos de Tomás Chancalay y se aseguró el primer puesto del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/Ip6B9y2Z6l — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2021

El equipo de Juan Antonio Pizzi, que el próximo lunes disputará las semifinales de la Copa de la Liga Profesional local ante Boca Juniors, sumó su sexta presentación sin derrotas además de sostener en todas la valla invicta del portero argentino nacionalizado chileno, Gabriel Arias.



El encuentro tuvo otros dos puntos salientes que fueron la expulsión de Julián López en el minuto 17 de juego y un penalti ejecutado por Salomón Rodríguez para la visita que fue contenido por Gabriel Arias.



Desde el inicio el local fue en busca de un triunfo para quedarse con el primer lugar del grupo y a los siete minutos tuvo su primera oportunidad de abrir el marcador con una asistencia de Enzo Copetti que conectó de cabeza Chancalay que se fue apenas desviado.



A los doce minutos Leandro Paiva respondió para Rentistas con un remate que se fue por arriba del travesaño, y dos minutos después fue el propio Chancalay que abrió el marcador con una media vuelta eficaz que dejó sin oportunidad al portero Nicolás Rossi.

🔝¡Para volver a ver! Lo mejor del triunfo 3⃣-0⃣de @RacingClub ante #Rentistas, para asegurarse el 1⃣ puesto del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.@FutbolSantander pic.twitter.com/SOwS6tRnek — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2021

En el 17 Julián López se despidió del partido al recibir la segunda tarjeta amarilla por parte del juez chileno Nicolás Gamboa.



A los 38 la visita uruguaya tuvo su oportunidad para empatar el resultado con un tiro de Franco Pérez desviado y un minuto más tarde un remate de Jonathan Urretavizcaya que no logró complicar a Gabriel Arias.



En el segundo tiempo Leonardo Sigali con un golpe de cabeza exigió una intervención de Nicolás Rossi y luego Mariano González tuvo en un remate del área chica el empate para los 'Bichos Colorados' uruguayos pero la pelota se fue por arriba del horizontal.



Al minuto cinco, Copetti aguantó un balón en el borde del área y tocó a Chancalay que volvió a definir con un remate de derecha.



Rentistas fue con muchas ganas pero pocas ideas en busca del descuento y tuvo su gran oportunidad en el minuto 23 cuando Gamboa sancionó un penalti por una mano de Sigali, pero Salomón Rodríguez sacó un remate muy recto que contuvo Arias.



En la jugada siguiente Chancalay aprovechó un contragolpe y con un remate excelso colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo de Rossi para sentenciar el resultado.



Rentistas intentó hasta el final lograr un descuento en el tanteador para decorar el resultado pero no pudo con la defensa local y el gran momento de Gabriel Arias que, junto con Eugenio Mena, viajarán a Santiago de Chile para sumarse a 'la Roja' y no estará en la semifinal del certamen local ante Boca del próximo lunes.