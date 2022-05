EFE

Peñarol de Montevideo quedó eliminado de toda actividad internacional por el resto de la temporada, pese a que este miércoles venció por 2-1 a Colón de Argentina en un encuentro correspondiente al Grupo G de la Copa Libertadores.



El triunfo de Olimpia frente a Cerro Porteño en Paraguay clasificó al 'Decano' a la Copa Sudamericana y acabó con la ilusión de los dirigidos por Mauricio Larriera.



Luego de seis jornadas disputadas, Colón finalizó primero con diez puntos, al tiempo que Cerro Porteño sumó ocho, los mismos que su clásico rival y uno más que Peñarol.



Ya clasificados a los octavos de final, los argentinos saltaron al campo de juego con una tranquilidad que no tenía su rival. Ya eliminado del principal torneo continental a nivel de clubes, Peñarol tenía la obligación de ganar para intentar acceder a la Sudamericana.



Pese a esto, fueron los argentinos los que propusieron desde el comienzo de un partido en el que dominaron el centro del campo y las bandas. Christian Bernardi y Andrew Teuten manejaron el balón cerca de la portería rival y avisaron sobre lo que más tarde pasaría.



A los 33 minutos, Facundo Farías y Lucas Beltrán fabricaron una jugada que tuvo toques, lucha, algo de fortuna en los rebotes y que finalizó con el primero de estos dos venciendo la resistencia del guardameta Kevin Dawson para marcar el 0-1.



Herido, Peñarol se lanzó al ataque en busca de la igualdad y se acercó en dos oportunidades. La más clara fue un tiro libre que partió desde el botín derecho de Pablo Ceppelini y que se perdió por arriba del horizontal.



En el comienzo de la segunda parte, el número 8 volvió a probar y esta vez no falló. A los 48 minutos, Ceppelini disparó desde afuera del área y dejó sin opciones al portero Leonardo Burián, quien no pudo detener el balón pese a que llegó a tocarlo.



Y cuando Peñarol buscaba seguir de largo, un problema entre los parciales de ambos equipos en la tribuna detuvo el encuentro por varios minutos. Por esto, los futbolistas debieron hacer ejercicios de calentamiento dentro del campo.



Sobre los 90 minutos, el encuentro se reanudó y el árbitro añadió media hora más de juego.



Enseguida las noticias que llegaron desde Paraguay le aseguraron el primer puesto al Colón, el segundo a Cerro Porteño, el tercero a Olimpia y condenaron a Peñarol a no poder salir de la última posición.



Pese a esto, los uruguayos fueron nuevamente al frente y a los 97 minutos remontaron gracias a una anotación de Hernán Menosse, quien aprovechó una mala salida de Burián para anotar luego de un saque de esquina.